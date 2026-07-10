Álvaro Borrego 10 JUL 2026 - 16:46h.

El jugador ha llegado este viernes a Sevilla, pero por el momento su regreso al Betis sigue muy lejos

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Dani Ceballos ha llegado este viernes para pasar el fin de semana en su Utrera natal. Las cámaras de ElDesmarque han recogido la llegada del futbolista, que ha pasado los últimos días preparándose en Madrid. Una imagen que bien podría avivar las esperanzas del beticismo, aunque la realidad es bien distinta. Las fuentes consultadas por este periódico señalan que su regreso al Real Betis sigue estando lejos y que por el momento "no hay nada" relativo a ningún avance reseñable.

El utrerano ha reconocido que su viaje nada tiene que ver con su futuro y sí con un tema personal: "Voy a ver a mis abuelos y estar con mi familia. Lo que más me preocupa es el nacimiento de mis dos niñas". Cuestionado por un posible regreso al Real Betis, Dani Ceballos no quiso mojarse, aunque sí dejó claro algo: "Ya hemos hablado. Yo lo único que quiero es jugar y sentirme importante. Todo lo demás a estas alturas de mi carrera es secundario".

El Real Betis está haciendo un esfuerzo para darle a Dani Ceballos un salario acorde a la realidad futbolística a sabiendas también de la deferencia que merece el 'recompensar' su esfuerzo para salir libre del Real Madrid, con el propósito de acordar un contrato de larga duración para equilibrar ese esfuerzo que deba realizar el utrerano, pero por el momento consideran que las pretensiones del jugador no son "razonables" ni acordes a la situación actual del club, según explicaban textualmente fuentes directas de la entidad. Tampoco han gustado ciertas informaciones vertidas desde el entorno del centrocampista con el propósito de presionar al club y forzar las posturas. Mientras tanto, el Ajax sigue muy atento a todo lo que ocurra, con Míchel llamándole prácticamente a diario para intentar convencerlo.

Por primera vez en estos años Dani Ceballos cuenta con unanimidad en el club. Su regreso está avalado por Manuel Pellegrini, por la dirección deportiva y por el consejo de administración. Él también ha trasladado de manera directa su deseo de volver. A partir de ahí debían limar las diferencias hasta encontrar un punto en común, pero ese entendimiento sigue sin llegar. Y según aseguran a ElDesmarque, todavía están "lejos" de hacerlo".

Dani Ceballos sigue "muy lejos" del Betis

Ángel Haro, presidente del Betis, atendió este martes a los micrófonos de la Cadena COPE y, al ser cuestionado por Dani Ceballos, se mostró muy tajante con las posibilidades de firmarle: "Con la circunstancias actuales, Dani no es una realidad para nosotros". "Ceballos es un jugador magnífico, sino no hubiese estado tanto tiempo en el Real Madrid", comenzaba argumentando antes de señalar que "para que llegue se tienen que dar una serie de condiciones: que el director deportivo y el entrenador le quieran, que económicamente encaje, que encaje en la filosofía del club... hay condicionantes que hoy por hoy no se cumplen".

Mientras su argumento crecía, Dani Ceballos parecía alejarse y es que Haro quiso dejar claro que "con las circunstancias actuales, Dani Ceballos no es una realidad para el Betis". En este sentido, Ángel Haro argumentaba que él no quiere "tomar decisiones que, si luego no estamos en Champions League, que puede pasar, sean mochilas para el club"