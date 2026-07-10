María Trigo 10 JUL 2026 - 11:32h.

El jugador del Betis explica por qué ha tomado la decisión de aprender otro idioma

Ez Abde muestra el estado de su rodilla tras la lesión que lo dejó sin Mundial

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Sara Duque es una profesora de idiomas muy conocida en el mundo del fútbol. Ha dado clases a muchos como Julián Álvarez, Eder Militao, Vinicius o Trent Alexander-Arnold. Uno de los últimos futbolistas en ponerse en sus manos ha sido Ez Abde, que aún no se ha incorporado a la pretemporada con el Real Betis. La profesora, que habla siete idiomas, compartió en las últimas horas en sus redes sociales un post en el que presumen de los avances del futbolista marroquí con el inglés. Además, como se puede ver en el vídeo, el propio Abde cuenta en inglés por qué está aprendiendo el idioma y lo que considera que le puede aportar en su día a día y en su carrera.

"Pienso que es un idioma universal y creo que es importane saber hablar inglés porque casi todo el mundo para comuniarse, seas del país que seas, necesitas aprender inglés", explicó Abde en una charla cruzada con Trevoh, jugador de Chelsea FC. Además, también contó lo siguiente: "Lo veo como una oportunidad para seguir creciendo personal y profesionalmente. Me ayuda a conectar con diferentes personas, con compañeros de equipos. Me ayuda dentro y fuera del campo. Me considero un jugador ambicioso y me encantan los desafíos".

El post de la profesora de inglés de Abde

"Mucha gente me pregunta: 'Si un jugador ya juega en España, ¿por qué necesita el inglés?'. Porque el fútbol no se limita a tu club.Torneos internacionales. Concentraciones con la selección. Giras de pretemporada. Competiciones europeas. Conversaciones con compañeros de distintos países. Reuniones con entrenadores y cuerpo técnico. Entrevistas con los medios. Eventos con patrocinadores. El inglés conecta el mundo del fútbol. Ver cómo mi alumno Abde gana confianza cada semana me recuerda que aprender un idioma no se trata solo de hablar. Se trata de comunicarse bajo presión, integrarse más rápido, construir relaciones y estar preparado para cualquier oportunidad que brinde el fútbol. El talento abre la puerta. La comunicación te ayuda a aprovecharla al máximo. Por eso, el inglés se ha convertido en una de las herramientas más valiosas que puede tener un futbolista moderno".