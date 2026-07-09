El primer paso del nuevo Betis

Álvaro Borrego 09 JUL 2026 - 14:48h.

Facundo Bernal completó su primer entrenamiento y Fran García llegará hoy a la concentración en Alemania

El Betis le pone a Fran García una cláusula de Champions

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El Real Betis ha completado la primera sesión de entrenamiento dentro de esta concentración de diez días que realizará en la localidad alemana de Harsewinkel, cerca de Bielefeld, en la región de Westfalia Oriental-Lippe, dando el pistoletazo de salida a la séptima pretemporada del chileno Manuel Pellegrini al frente del Betis, en un ejercicio en el que el equipo verdiblanco regresa a la Champions League 21 años después. Puedes ver la primera sesión en el vídeo de arriba.

Tras su estancia en Alemania, estará del 20 al 25 de julio en Sevilla, del 27 de este mes hasta el 1 de agosto en Marbella (Málaga) y del 3 al 7 de agosto en Dublín, con seis amistosos de preparación cerrados, el primero de ellos el 18 de julio frente al Sportfreunde Lotte, equipo de la Regionalliga West, la cuarta alemana. Además, en julio los de Pellegrini jugarán ante el Recreativo de Huelva (22), el Granada (25) y Olympique de Lyon (29) y, en agosto, Arsenal (5) y Bournemouth (8), el último de los duelos de preparación antes del comienzo de la competición liguera ante el Valencia en Mestalla previsto para una semana más tarde.

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El Betis, a expensas de salidas y nuevas llegadas

La única novedad, hasta el momento, en la primera plantilla bética es el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, quien ha fichado hasta 2031 procedente del Fluminense, y este mismo jueves tenía previsto desplazarse Fran García, una vez ha concretado la firma de su contrato por las próximas cuatro temporadas.

El extremo brasileño Antony dos Santos tiene permiso de la entidad bética para volver a finales de esta semana para resolver asuntos personales y, bien desde Sevilla o directamente, se incorporará a la concentración bética en tierras alemanas, en la que no estará Ez Abde. El atacante tiene unos días más de permiso que sus compañeros tras su participación en los entrenamientos previos de Marruecos al Mundial de Estados Unidos, que finalmente no pudo jugar por lesionarse la semana anterior, y no estará en la concentración en Alemania, como tampoco estarán Alvaro Fidalgo y Cucho Hernández tras las eliminaciones respectivas del Mundial de México y Colombia; ni el argentino Giovani Lo Celso.

Sí han regresado de sus respectivas cesiones en el Granada, Levante y Valladolid el delantero uruguayo Gonzalo Petit, el mediapunta Iker Losada y el portero portugués Guilherme Fernandes, sobre quienes Pellegrini, que se los ha llevado a la primera concentración en Alemania, tendrá la última palabra en pretemporada sobre su continuidad. Además de Guilherme, forman parte de la citación canteranos como Masque, Emmanuel, De Roa, Gnangoro, Corralejo, Rica, Borja Alonso, Rodrigo Marina, Sosu y Pablo García.