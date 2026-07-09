María Trigo Sevilla, 09 JUL 2026 - 13:55h.

Un vídeo muy divertido de cómo se hizo el anuncio del segundo fichaje del Betis para la temporada 26/27

Fran García y sus primeras horas en el Betis: broma de Juan Carlos Rivero, saludo a sus compañeros y elección de dorsal

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El Real Betis anunció el fichaje de Fran García con un 'pintor' dibujando un retraro del lateral izquierdo. Ahoara, el club ha revelado el making of de cómo se grabó este vídeo y la realidad no deja indiferente a nadie. El famoso pintor se trata de Aitor Ruibal, al que presentan así: "Te hemos preparado una pequeña sorpresa y hemos buscado y localizado a un pintor francés muy famoso aquí en Sevilla".

Cuando Fran García entra en la sala, en la que se puede ver al fondo a Manu Fajardo, se da cuenta rápidamente que a pesar de la caracterización que le habían hecho a Aitor Ruibal, no se trataba de ningún artista famoso. Entre risas, el capitán del Betis empieza a pintar el retrato de su nuevo compañero. "¿Has visto para lo que sirvo?", le dice Ruibal a García, que se lo toma con humor: "Mientras sea para sacar una sonrisa está bien".

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En la conversación entre ambos también empiezan a charlar sobre que esta particular obra de arte va a terminar en el salón de la casa de Fran García quede como quede. "Va para casa", dice Fran mientras Aitor le hace entrega de un retrato que remató con un "viva er Betis". Entre risas y tras ver el resultado, Ruibal le responde con un "yo creo que va para la basura".

Fran García y algunas condiciones de su fichaje

El lateral madrileño firmó este martes un contrato con el Real Betis para las siguientes cuatro temporadas, hasta 2030, tras llegar a un acuerdo con el Real Madrid por el 50% de sus derechos previo pago de cuatro millones de euros. Asimismo, tal y como ha podido conocer ElDesmarque, el futbolista tendrá una cláusula de salida del club verdiblanco de 50 millones de euros.

Fran García viaja esta misma tarde a Alemania para unirse a sus compañeros en el primer stage de la pretemporada del club verdiblanco.