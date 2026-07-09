El regalo de Lamine Yamal a su novia Inés García: un collar valorado en 30.000 euros

Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUL 2026 - 12:00h.

La joya contiene los dorsales del jugador del FC Barcelona

Lamine Yamal ya se imagina a Julián Álvarez en el Barça: "Tenemos los brazos abiertos"

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Lamine Yamal es uno de los grandes protagonistas de la Selección Española en el Mundial de 2026 tanto dentro como fuera del campo ya que su vida personal también acapara la atención. Su relación con la influencer Inés García se ha convertido en uno de los temas más comentados durante el torneo y cada aparición pública o noticia de la pareja genera una enorme expectación. La última ha sido por un un collar personalizado cuyo valor ronda los 30.000 euros que el jugador del FC Barcelona le ha regalado a su novia y que ha hecho que el foco mediático vuelva a centrarse en ellos.

Una joya repleta de detalles sobre a la carrera de Lamine Yamal

Más allá de su precio, el diseño de la joya destaca por la cantidad de detalles que esconde y porque está completamente centrada en la trayectoria del jugador culé. Entre ellos aparecen el 41, dorsal con el que debutó con el primer equipo azulgrana; el 27, correspondiente a una de sus primeras etapas en la élite; el 19, número que también ha llevado con la Selección Española y con el que conquistó la Eurocopa 2024; y el 10, su dorsal actual en el Fútbol Club Barcelona. Junto a esta numerología también está una corona, en referencia a la celebración que hace el extremo de Rocafonda hace al marcar un gol.

Como se puede observar en las fotos que publicó Inés García en su perfil oficial de Instagram, la influencer también lleva otro collar, pero este tiene las iniciales LY (Lamine Yamal) y está valorado en 15.000 euros, según informa ¡Hola!. El atacante de la Selección Española siempre ha destacado por su generosidad y el vínculo tan fuerte que tiene con su familia y hace pocos meses le compró a sus padres dos relojes por una cantidad total de 100.000 euros.