María Trigo 07 JUL 2026 - 12:59h.

Ha revelado en las redes sociales algunas imágenes personales

Lamine se va a celebrar la victoria de España con Inés García y desatan la locura entre la afición

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Los seguidores de la madre de Lamine Yamal en Instagram se crecen a la misma velocidad que España avanza en el Mundial 2026. Sheila Ebana se encuentra en Estados Unidos siguiendo muy de cerca los pasos de su hijo mayor y lo hace acompañada de su otro hijo, el pequeño Keyne que hace unos días tuvo otro gran momento viral, propiciando una confesión de su hermano: "Estoy enamorado de él, es como si fuera mi hijo".

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Las fotos de la madre de Lamine Yamal

Ahora ha sido Sheila la que justo antes del encuentro ante Portugal ha publicado algunas imágenes de las visitas que le está haciendo a Lamine durante las concentraciones y de algunos de los sitios que está visitando en las ciudades en las que se concentra la Selección España durante este Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Como se puede ver en el post, aparecen imágenes con sus dos hijos, así como en los estadios, en algunos lugares emblemáticos y algunas comidas. Todo acompañado de un mensaje que demuestra la frenética actividad con la que están viviendo un momento histórico en su vida como es el de acompañar a su hijo mientras disputa su primera Copa del Mundo: "Estoy disfrutando mucho y, la verdad, no me da la vida para hacer fotos. Aun así, por aquí os dejo algunas que he conseguido sacar. Espero que os gusten! Disfrutando del Mundial y, sobre todo, de mis niños".

España ha logrado el pase a los cuartos de final del Mundial, donde se medirá a Bélgica el próximo viernes día 10 a las 21.00 horas en el estadio de Los Ángeles. Si la Selección Española lograra imponerse a los belgas, se mediría en semifinales al ganador del Francia-Marruecos que se disputa este jueves a las 22.00 horas en Boston.