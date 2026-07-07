Redacción ElDesmarque Madrid, 07 JUL 2026 - 10:03h.

El central del Manchester City se mostró molesto por atender a los medios al lado del jugador español

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La clasificación de la Selección Española para los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Portugal ha sido mucho más que un duelo sobre el césped. El conjunto de Luis de la Fuente se impuso por la mínima gracias a un gol de Mikel Merino en el tiempo añadido, en un encuentro muy igualado que parecía destinado a la prórroga. La eliminación ha sido un golpe duro al combinado luso y la tensión se acabó trasladando también a la zona mixta. La comparecencia de Rúben Dias ante los medios ha terminado convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del post partido ya que el ambiente ya se había calentado durante los últimos instantes del encuentro cuando Rodrigo Hernández tuvo un rifirrafe con Bernardo Silva tras una ocasión fallada por el luso.

La tensión entre Rúben Dias y Rodri en zona mixta al acabar el Portugal - España

Según pudo apreciarse en las imágenes difundidas por DAZN en sus redes sociales, el defensor portugués esperó varios segundos sin recibir preguntas ya que la organización solicitó que la primera intervención fuera formulada por un periodista portugués. Cuando finalmente iba a comenzar la comparecencia, las declaraciones de Rodri, que estaba atendiendo a los medios al lado, se escuchaban y dificultaban el desarrollo de la entrevista. La situación desesperó a Rúben Dias, que, visiblemente incómodo, decidió marcharse sin responder a ninguna cuestión. Nelson Semedo si que atendería a los medios minutos después.

La escena ha sido una de las imágenes más comentadas tras el encuentro y refleja el tenso ambiente que se respiraba en la expedición portuguesa después de la eliminación. La selección lusa cierra así su participación en el Mundial 2026 con una derrota y con la sensación de que Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez no han sabido aprovechar esta generación dorada de jugadores.