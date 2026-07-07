Javi Rayo 07 JUL 2026 - 09:06h.

El youtuber estadounidense no pudo contener las lágrimas con el que ha sido el último partido de Cristiano Ronaldo en un Mundial

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Parece imposible unir a Aitana Ocaña, Cristiano Ronaldo y IShowSpeed en la misma frase pero los tres han protagonizado una de las secuencias más surrealistas de lo que llevamos de Mundial. El astro portugués cayó eliminado ante España, no estará en cuartos de final y ya ha vivido su último partido en un Mundial. IShowSpeed, que estaba en la grada, no pudo parar de llorar tras el pitido final del árbitro. Por contextualizar, el youtuber norteamericano es uno de los mayores fans del exjugador del Real Madrid. El momento más cómico llegó cuando, mientras lloraba, en el estadio de Dallas sonaba a todo trapo 'Superestrella' de Aitana. La cantante se encontró con el clip en redes sociales y no pudo evitar soltar un "otras" de incredulidad.

Puedes ver el divertido momento reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.