John Stones finge su propia lesión para gastar una broma y a Tuchel casi le da algo

Javi Rayo 07 JUL 2026 - 08:48h.

La broma viral de John Stones acumula millones de reproducciones

Donald Trump, objeto de todos los memes tras el baño de Bélgica a Estados Unidos: Manneken Pis y adiós al Mundial

Compartir







En la Selección de Inglaterra todo son buenas caras después de que hayan logrado el billete para cuartos de final. Las cuentas oficiales del combinado británico han compartido un desternillante vídeo de la fiesta post partido en el vestuario. En las imágenes, John Stones -compinchado con Declan Rice- finge su propia lesión de hombro ante la atónita mirada de un Tuchel que no daba crédito. Tras unos segundos de nerviosismo, el defensa del Manchester City se arranca a bailar y el seleccionador inglés se suma al baile. Una broma que ya la hizo Antonio Rüdiger en un entrenamiento del Real Madrid hace algunos meses.

Reproduce el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia para ver la divertida secuencia completa.