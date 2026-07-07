Fran Duarte Madrid, 07 JUL 2026 - 04:08h.

El guardameta de Estados Unidos se ha convertido en el protagonista del duelo contra Bégica por su grave error en el 1-3

Balogun, en el once titular de Pochettino frente a Bélgica tras toda la polémica

Compartir







El choque entre Estados Unidos y Bélgica en los octavos de final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá ha dejado uno de los goles más ridículos que se recuerdan en toda la historia de la Copa del Mundo. Cuando el conjunto entrenado por Mauricio Pochettino luchaba por empatar el partido, Matt Freese falló en una acción a priori sencilla complicando por completo el resto del partido y condenando a los estadounidenses a la eliminación.

El inexplicable fallo de Matt Freese que manda a casa a Estados Unidos

El partido empezó muy de cara para los belgas con un gol tempranero de De Ketelaere, pero eso no impidió que los anfitriones luchasen con más intensidad para recortar distancias. Algo que consiguieron momentáneamente con el gol de falta de Malik Tillman, hasta que volvió a aparecer el delantero de Bélgica para hacer un doblete y marcharse por delante al descanso.

PUEDE INTERESARTE La RFEF teme por las presiones de Trump para que Marruecos sea la sede de la final del Mundial 2030

El segundo tiempo comenzó con Estados Unidos volcado al ataque hasta que, cuando parecía que ponían en problemas a Bélgica, llegó el fallo garrafal e inexplicable de Matt Freese. En una jugada en la que los de Pochettino trataban de quitarse de encima la presión de sus rivales, el guardameta del New York City FC se durmió en los laureles al dudar con el pase y permitió que el delantero rival consiguiese forzarle a dar un mal pase para acabar cediendo el balón a Vanaken y anotar casi a placer desde fuera del área y con la portería vacía. Un golpe tremendo en el peor momento posible del partido que ha dejado a los anfitriones casi sin esperanzas de remontar el encuentro. Un fallo que rápidamente se ha vuelto tendencia en las redes sociales y ha provocado un sinfín de reacciones y memes sobre el portero titular de Estados Unidos.