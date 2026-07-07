Ni Trump ni Balogun pueden frenar a De Ketelaere: las notas del Estados Unidos 1–4 Bélgica

Fran Duarte Madrid, 07 JUL 2026 - 04:05h.

De Ketelaere calla bocas y Matt Freese condena a los anfitriones: las notas de ElDesmarque del partido entre Estados Unidos y Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026

Balogun, en el once titular de Pochettino frente a Bélgica tras toda la polémica

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Los octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica empezaron mucho antes del pitido inicial con la polémica decisión de la FIFA al suspender la sanción por la roja directa a Balagun. El propio Donald Trump sacó pecho por llamar a Infantino para presionar al dirigente de la FIFA y conseguir que el delantero norteamericano estuviese en el once inicial. Pero sobre el césped las presiones no funcionan de la misma manera y Bélgica fue claramente superior a los anfitriones para clasificarse a los cuartos de final.

El primer tiempo fue frenético. Si parpadeabas te perdías algo y casi siempre eran ocasiones de Bélgica. Precisamente los belgas se adelantaron con un gol de De Ketelaere en el minuto 9’ después de un gran pase de Raskin casi sobre la línea de fondo. El delantero, que no ha gozado de un buen estado de forma en los partidos anteriores ha sido el responsable de adelantar a los de Rudi García. Desde ese momento, Estados Unidos despertó y comenzó a jugar de una manera más similar a lo que hemos visto en este Mundial con casi todo el equipo volcado para buscar ese gol del empate. Las tablas llegarían con un gol de falta de Tillman que rebotó en la barrera y pilló a Courtois con el pie cambiado. Pero cómo gusta el fútbol cuando se vuelve loco. Cuando parecía que Estados Unidos se metía en el partido con el empate, volvió a aparecer De Ketelaere y en dos minutos volvió a poner por delante a Bélgica.

Ya en el segundo tiempo el nombre propio fue el de Matt Freese, que dejó vendidos a los estadounidenses con un fallo garrafal cuando su país luchaba por remontar y empatar el resultado. A partir del error del portero, el partido fue un paseo para Bélgica que pudo anotar algún gol más mientras que Estados Unidos apenas se acercó a la portería de Thibaut Courtois y cuando lo consiguieron el guardameta atajó sin problemas. De hecho, el tanto final de Lukaku demuestra claramente cómo se derrumbó Estados Unidos tras el fallo de Freese. Bélgica se clasifica de esta manera para los cuartos de final y será el rival de España el próximo viernes.

Las notas de Bélgica

Thibaut Courtois (6)

Maxim De Cuyper (7)

Brandon Mechele (6)

Nathan Ngoy (7)

Timothy Castagne (6)

Youri Tielemans (7.5)

Amadou Onana (5)

Dodi Lukebakio (6)

Nicolas Raskin (7.5)

Leandro Trossard (7.5)

Charles De Ketelaere (9)

Suplentes: Hans Vanaken (8), Jeremy Doku (7), Romelu Lukaku (8), Alexis Saelemaekers (-), Axel Witsel (-)

Las notas de Estados Unidos

Matt Freese (2)

Freeman (6)

Tim Ream (4)

Chris Richards (5)

Antonee Robinson (6)

Sergiño Dest (6)

Malik Tillman (7.5)

Tyler Adams (6)

Weston McKennie (5)

Folarin Balogun (4)

Christian Pulisic (5)

Suplentes: Giovanni Reyna (6), Sebastian Berhalter (6), Ricardo Pepi (6), Maximilian Arfsten (-), Haji Wright (-)