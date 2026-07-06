Fran Fuentes 06 JUL 2026 - 23:06h.

El navarro encontró una situación de mano a mano y no perdonó frente a Diogo Costa, el mejor de los lusos

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La Selección Española se impuso a Portugal y ya es cuartofinalista del Mundial. Lo hizo en un partido de pocas ocasiones, pero claras, y en el que el mejor de los lusos fue, sin duda, Diogo Costa, que mantuvo con vida al conjunto luso hasta el minuto 90, en el que Mikel Merino logró penetrar la muralla lusa. De este modo, Cristiano Ronaldo dice adiós a los mundiales, tal y como él mismo confirmó en la previa del encuentro.

En la primera mitad, los porteros fueron los más decisivos. Y es que, si bien no fue un período de muchas ocasiones, sí que hubo algunas claras. Por parte de España, Mikel Oyarzabal tuvo un acercamiento antes de los 10 minutos, en el que dudó de si estaba en fuera de juego. Por tanto, tiró sin confianza y pasó muy cerca de la portería, pero la jugada era válida. La réplica la tuvo Cristiano Ronaldo en el minuto 12, con un tiro algo escorado al que respondió Unai Simón con solvencia y bien colocado.

Por si fuera poco, Diogo Costa repelió una doble ocasión en el minuto 16, palmeando un tiro de Lamine Yamal cuyo rechace cayó a Álex Baena. Su disparo con pierna derecha al palo largo, buscando la rosquita, lo sacó el luso a mano cambiada con una estirada espectacular. Los minutos siguieron corriendo y no hubo acercamientos peligrosos hasta el 37, en el que ahora Unai Simón respondió con una doble parada a sendos remates de Joao Félix de cabeza, y una exhibición de reflejos tras el remate de Cristiano Ronaldo con una brillante estirada.

Las ocasiones seguirían sucediéndose con un tiro de Nuno Mendes desde la frontal que Pedro Porro tocó ligeramente. El balón se marchó al larguero tras el desvío del lateral extremeño. Y, tras algún acercamiento adicional sin el mayor peligro, llegó el descanso.

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Los cambios le funcionan a Luis De la Fuente

Ya en la segunda parte, el primer acontecimiento realmente reseñable llegó en una acción de Lamine Yamal en la que Nuno Mendes forzó para llegar al balón, lo cual le propició una lesión y que acabara solicitando el cambio. Tras varios momentos de titubeos y acercamientos sin que se diera un remate claro, Álex Baena se atrevió a tirar con pierna izquierda, pero el golpeo le salió mordido y Diogo Costa atrapó con facilidad.

Tras la pausa para la hidratación, en el minuto 73 Lamine intentó una falta directa ligeramente escorada, pero volvió a repeler Diogo Costa. Pocos minutos después, España dio entrada a Ferran Torres, y automáticamente Dani Olmo le buscó en un desmarque a la espalda de la defensa rival, aunque su remate fue muy forzado y se fue al lateral de la red. Fue entonces cuando los de Luis De la Fuente elevaron la línea de presión, recuperaron rápido y Dani Olmo dejó unos últimos minutos de mucha calidad con sus recepciones entre líneas. Se defendió Portugal como pudo, abortando in extremis los continuos acercamientos de los españoles.

Luis De la Fuente intentó agitar el árbol, sustituyendo a Pedri por Fabián para sumar piernas frescas y a Mikel Merino por Dani Olmo para sumar más amenaza en zona de remate. Y sería Ferran quien, tras recibir de Fabián, detectaría la ruptura de Merino hacia portería en el 90, y este definiría con el interior de su bota izquierda ante la salida de Diogo Costa. Explosión de júbilo y millones de españoles gritando gol por sus ventanas.