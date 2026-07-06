'Marea Roja' en Dallas: la afición de España gana la previa por goleada antes de medirse a Portugal

Fran Fuentes 06 JUL 2026 - 19:47h.

Centenares de aficionados españoles han copado las calles de Dallas en los prolegómenos del encuentro

Cuándo jugaría España el siguiente partido del Mundial si gana a Portugal: fecha, horario y rival

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El partido entre Portugal y España en los octavos de final del Mundial ha generado máxima expectación. El duelo, que tendrá lugar en Dallas, Texas, ha tenido como protagonistas en la previa a centenares de aficionados españoles, quienes, como si fueran las calles de cualquier ciudad grande de España, se han dirigido de manera organizada hacia el estadio. También se ha visto a un buen número de aficionados portugueses, pero en cuanto a número, ruido y pasión, los españoles han ganado por goleada en los prolegómenos del encuentro. En el vídeo superior que encabeza la noticia puedes verlo en vídeo, gracias a nuestro enviado especial Rafa Máinez.