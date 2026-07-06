Alineaciones confirmadas de España y Portugal hoy en el Mundial 2026

Luis de la Fuente repite once con Pedro Porro y Baena como titulares

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Alineaciones confirmadas en Dallas. España y Portugal disputan este lunes el gran partido de estos octavos de final del Mundial 2026, un duelo que enfrenta a las primeras de cambio a dos de las grandes favoritas a ganar el torneo. En el horizonte esperan Estados Unidos o Bélgica en el siguiente cruce. Pero antes, un derbi ibérico con los cuartos en juego y con las miradas puestas en jugadores como Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo.

Once de España: bajas y novedades

Luis de la Fuente ha decidido repetir el mismo once que ante Austria. Pese a que había algunas dudas con el lateral derecho y la posición de mediapunta, el seleccionador mantiene a Pedro Porro en banda en detrimento de Marcos Llorente, que suma su segunda suplencia consecutiva y la tercera del torneo. Además, Olmo se mantiene como enganche, llamado a jugar entre líneas por delante de Pedri y Rodrigo. Y a su vez, Álex Baena se afianza por la banda izquierda, después de firmar una asistencia ante Austria y afianzarse con buenas actuaciones en sus último encuentros.

Así pues, España sale de inicio con Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; y Oyarzabal.

Once de Portugal: bajas y novedades

Roberto Martínez introduce un solo cambio en su once respecto a los que salieron de inicio frente a Croacia: mete a Joao Félix y deja en el banquillo a Rafael Leao. Una decisión sorprendente teniendo en cuenta que el extremo del Milan fue determinante en el triunfo ante los croatas, mientras que Joao no jugó ni un minuto en ese último encuentro.

Por lo demás, el seleccionador del combinado luso apuesta por los mismos hombres. Evidentemente, con Cristiano Ronaldo como referencia ofensiva. Y, una vez más, con Bernardo Silva como suplente, pues perdió su condición de titular en la segunda jornada y no ha vuelto a recuperarla.

Así pues, Portugal sale de inicio con Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Félix; y Cristiano Ronaldo.