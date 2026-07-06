Claudia Rodríguez se lleva a Cucurella de turismo por Los Ángeles: "Pero yo sentadito, ¿eh?"

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 JUL 2026 - 10:37h.

La influencer publica vlogs en su canal de YouTube mientras acompaña a Marc Cucurella en el Mundial 2026

Marc Cucurella y su emotiva superstición antes de cada partido con la Selección Española: "Doy cuatro besos"

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La Selección Española continúa avanzando rondas en el Mundial 2026 y, tras superar a Austria en los dieciseisavos de final, los jugadores de La Roja pudieron disfrutar de un día de descanso antes de preparar el encuentro de octavos de final de esta noche a las 21:00h horario peninsular frente a Portugal.

Marc Cucurella aprovechó el tiempo libre para desconectar junto a su pareja, Claudia Rodríguez. La influencer se ha convertido en una de las protagonistas fuera del terreno de juego gracias a los vídeos que está compartiendo en su canal de YouTube durante el torneo. La creadora de contenido acompaña a Cucurella durante la Copa del Mundo y está mostrando a sus seguidores cómo se vive una Copa del Mundo desde la perspectiva de un familiar de un futbolista.

Sus vlogs ofrecen una visión menos habitual del día a día de la Selección Española. Los desplazamientos entre ciudades, los hoteles o los momentos de descanso y tras la clasificación de España, los dos aprovecharon la jornada para reencontrarse después de varios días sin apenas tiempo juntos y compartir una cena en pareja.

Claudia Rodríguez y Marc Cucurella se van de turismo por Los Ángeles

El último vídeo publicado por Claudia Rodríguez en su canal de YouTube repasa el día de partido de un familiar y se centra en el encuentro de dieciseisavos de final frente a Austria. En el tramo final del vlog, una vez ya ha finalizado el partido, Marc Cucurella y la creadora de contenido aparecen en la grada del estadio y explican que van aprovechar el día libre para hacer turismo.

El lateral del Real Madrid dejó claro cuál era su plan. “Me quiere llevar de turismo… pero yo sentadito, ¿eh?”, comentó entre risas. La pareja optó por cenar en un restaurante asiático junto al puerto de Los Ángeles. Este tipo de vídeos muestran una faceta mucho más personal del internacional español, que entre partido y partido, está aprovechando cada momento libre para desconectar junto a su familia.