Marc Cucurella y su emotiva superstición antes de cada partido con la Selección Española: "Doy cuatro besos"

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUN 2026 - 13:55h.

La Selección Española ha publicado un vídeo donde Marc Cucurella explica sus rutinas y momentos más personales antes de los partidos

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La Selección Española comienza este jueves la fase decisiva del Mundial 2026 y el combinado de Luis de la Fuente ya prepara su próximo compromiso frente a Austria en los dieciseisavos de final con la confianza de haber superado la fase de grupos como primeros. Marc Cucurella, pieza fundamental del equipo, ha sido el protagonista de uno de los últimos vídeos de La Roja en su canal oficial de YouTube (SeFutbol) donde ha mostrado algunos de los momentos previos a un partido de la selección y su lado más personal con una emotiva superstición.

La canción que Marc Cucurella escucha antes de los partidos

El vídeo comienza en el hotel de concentración donde Cucurella está hablando con su pareja Claudia Rodríguez y con sus hijos por videollamada. El lateral explica que no les ha visto en las últimas semanas ya que la única que había podido acudir a los partidos había sido la influencer. El catalán comenta que una de las canciones que escucha para motivarse antes de los encuentros es 'Yo lo soñé', popularizada por Ilia Topuria ya que es la canción que pone en sus entradas al octógono y a la que Saiko y Omar Montes le realizaron un 'remix'.

El emotivo ritual de Marc Cucurella

El emotivo ritual de Cucurella tiene lugar dentro del vestuario. Antes de los partidos, el defensa de La Roja le dedica unos segundos a un gesto muy especial con sus espinilleras. En ellas aparecen representados su pareja, sus dos hijos y él mismo y las tiene como un un recuerdo que siempre lleva consigo durante los encuentros. Antes de colocárselas y salir a jugar, el internacional español besa cuatro veces las espinilleras, una por cada uno de los miembros de su familia.

Mientras la Selección Española continúa centrada en el objetivo de conquistar el Mundial, estos pequeños detalles enseñan el lado más humano de los jugadores y hacen que los aficionados sientan que están más cerca de ellos. En el caso de Cucurella, siempre ha explicado lo importante que es su familia para él y este gesto que ha salido a la luz gracias a las imágenes compartidas por la Selección, es una muestra de ello.