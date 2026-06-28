Mati Prats se moja con el orden de las favoritas a ganar el Mundial 2026

Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 15:54h.

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La fase de grupos del Mundial 2026 ha finalizado y este domingo echan a andar ya los dieciseisavos de final en los que España se medirá a Austria después del empate centroeuropeo ante Argelia de este sábado sobre la hora. El cuadro del torneo también está decidido con el camino de la Selección Española y de las grandes favoritas, a las que Mati Prats ha pasado revista en el editorial de ElDesmarque. Desde Argentina y Francia, las únicas junto a México que han logrado pleno de triunfos, hasta Brasil o Inglaterra, con más dudas, o una posible sorpresa de Portugal, Alemania, Países Bajos o Colombia. Todo ello con una España que, como dice el presentador de ElDesmarque de Cuatro, "puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera".

El camino de España de camino a la final del Mundial 2026

El cuadro de las eliminatorias ha deparado uno de esos cocos en el posible camino español antes de tiempo ya que, en caso de superar a Austria, los de Luis de la Fuente se medirán al vencedor del Portugal-Croacia. Colombia finalizó por delante del combinado luso en el Grupo K llevando a los futbolistas capitaneados por Cristiano Ronaldo al lado español.

En caso de pasar de octavos, la Selección Española podría tener un cruce a priori no tan complicado ya que, en ese lugar, esperaría una selección entre Estados Unidos, Bélgica, Senegal o la sorpresa de Bosnia. Para la penúltima ronda, de semifinales, ya se divisarían en el horizonte Francia, Alemania, Países Bajos o Marruecos, con favoritismo galo vista la gran fase de grupos de hombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Michael Olise.

Si todo sigue de acuerdo a los planes de España, la Roja podría vivir la segunda final de su historia el próximo 19 de julio en East Rutherford ante una selección que, sí o sí, será potente. Argentina, Brasil, Inglaterra o incluso Colombia como sorpresa van por el lado diestro del cuadro y también aspiran a llegar al gran partido por el que el mundo del fútbol se paraliza cada cuatro años.