Lucas Gatti 28 JUN 2026 - 06:25h.

Así jugaron los futbolistas de Jordania y Argentina

El golazo de falta de Gio Lo Celso en el Jordania-Argentina y las risas de Leo Messi

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En un estadio AT&T con 70 mil espectadores, Argentina ganó su tercer partido y cerró la fase de grupos con puntaje ideal, con 9 puntos. La jerarquía de Giovanni Lo Celso y Lionel Messi con remates de tiros libres y el penal bien ejecutado por Lautaro Martínez le dieron el triunfo a la campeona del mundo. La figura del partido fue el volante del Betis. Jordania hizo faltas innecesarias que terminó pagando caro.

De entrada, el seleccionado argentino se hizo dueño de la pelota y la manejó de un sector a otro. Con muy pocas veces sucedió en el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador, armó un equipo con tres marcadores centrales, cuatro mediocampistas, con Nico Paz de enlace y Julián Álvarez y Lautaro Martínez como delanteros.

Jordania, por su parte, se atrincheró en su campo de juego con cinco en el fondo, cuatro volantes y un atacante, que esperó para el contragolpe. La selección tuvo el control del juego, pero le faltó un futbolista que genere cambio de ritmo. Muchos pases certeros, pero no tuvo profundidad.

A los 18´, la campeona del mundo abrió el marcador con un golazo de Lo Celso de tiro libre, que ejecuto por encima de la barrera tras una barrera mal armada por el arquero jordano. En ventaja, Argentina siguió con el mismo juego de dominio supremo sobre el rival. Diez minutos más tarde, Lautaro Martínez recibió una falta fuerte en el área, el árbitro rumano Kovacs en primera instancia no cobró penal, pero lo llamaron del VAR y marcó ejecución desde los 12 pasos. El Toro definió cruzado para el 2-0.

Argentina se fue al descanso siendo amplio dominador del juego. Pero al inicio del complemento, entró dormido. En Jordania, ingresó su mejor jugador, Al-Tamari que preocupó a toda la defensa argentina.

Luego de una jugada colectiva, Al-Tamari marcó el 1-2 tras un centro preciso de Ehsan. A partir de ese momento, Scaloni llevó a cabo tres cambios en una ventana para intentar volver a tener el domino del juego. Messi, Almada y Mac Allister reemplazaron a Lo Celso, Paz, de poca participación en la elaboración de jugadas, y el Toro Martínez, una de las figuras del partido junto al mediocampista zurdo del Betis.

A los 80´, Messi cerró la cuenta con su golazo de tiro libre. No había participado mucho del juego, pero su exquisita pegada hizo que marcara su sexto tanto en lo que va del Mundial.

Ganó Argentina por 3-0 sobre Jordania, por haber hecho tres goles de pelotas paradas. Pero el seleccionado de Scaloni no tuvo una buena versión futbolística. Le costó romper la línea defensiva en la primera etapa, cuando Jordania se abroqueló atrás. Fue una selección muy relajada ante un rival que no le presentó batalla, aunque lo incomodó en los primeros minutos del complemento, cuando llegó a descontar.

El uno por uno de Argentina

E. Martínez (5): No tocó la pelota en el primer tiempo. Fue un espectador más. En el segundo tiempo, no salió en el gol de Al-Tamari y se quedó bajo los tres palos.

G. Simeone (6): Tuvo un rol preponderante, pasando continuamente al ataque. Pero también retrocediendo para cubrir en la faz defensiva. Cumplió con creces.

N. Otamendi (5): Se paró de primer marcador central, no tuvo mucho trabajo ante el poco avance del rival en el primer tiempo. Salida limpia con la pelota en sus pies. Se perdió el tercero de cabeza. En el segundo tiempo, perdió la marca de Al-Tamari, autor del descuento.

M. Senesi (5): Quedó como último hombre en la línea de tres. Manejó la defensa y tuvo salida limpia con la pelota. Le hicieron la falta en el penal que ejecutó Martínez. Rindió por ser su primer partido en un mundial, aunque en la única que le llegaron a la selección, le marcaron.

N. Tagliafico (5): Se paró de tercer central y también cubrió la banda izquierda. Jugó su primer partido en este mundial y no desentonó. Lo atacaron poco por su sector. No pudo proyectarse con lo hace habitualmente. Se lo notó físicamente con lo justo.

N. Paz (5): Participó poco del juego, pero cuando lo hizo, marcó diferencia. No perdió la pelota, pero se esperaba un poco más de él, que condujera al equipo. Apareció a cuentagotas.

L. Paredes (5): Imprecisó con la pelota en los pies. Pegada intacta en un centro a la cabeza de Otamendi. Se lo notó lento por la falta de fútbol.

E. Palacios (6): Bastante bien en la posición de volante central. Se asoció con Paredes para la elaboración de juego. Se lo notó bien físicamente.

G. Lo Celso (8): En la primera que tocó, marcó un golazo de tiro libre, que dejó inmovilizado al arquero. Luego, la pelota pasó siempre por él para armar las jugadas más peligrosas. Fue lo mejor del equipo argentino. Exquisita pegada para abrir el marcador.

J. Álvarez (6): Se lo vio con lo justo físicamente y con falta de ritmo. Por momentos, imprecisó. Pivoteo en varios tramos con resoluciones rápidas. Y se mostró siempre para ser descarga.

L. Martínez (7): Marcó de penal. Estuvo mucho mejor que en los últimos partidos. Muy metido en el juego ofensivo y con mucha movilidad. Tuvo el segundo con un remate que pegó en el travesaño.

El director técnico Lionel Scaloni (7) hizo varias modificaciones en el momento indicado, cuando la pasaba mal Argentina. Ingresaron Lionel Messi (7) por Martínez, Thiago Almada (6) por Lo Celso, Alexis Mac Allister (5) por Paz, Valentin Barco (5) por Simeone y José López por Álvarez.

El uno por uno de Jordania

Yazeed (3): No tuvo reacción en el primer gol argentino. Armó mal la barrera en el tiro libre de Lo Celso. No adivinó la ejecución de Martínez en el penal.

Nasib (4): Se abrió en la barrera, dejando un hueco para que pase la pelota en el gol de Lo Celso. Intentó salir con pelota dominada y hacia adelante.

Al-Arab (4): Se le complicó con la marca al Toro Martínez y fue amonestado.

Abu Dahar (3): Pidió continuamente la pelota para salir por su sector. No pudo desplegar su juego, pero buscó ir para adelante.

Ehasan (6): Fue participé del descuento de Al-Tamari. Centro preciso para el 10 para que marcara debajo de los tres palos. Mucha participación en la ofensiva en el segundo tiempo.

Nizar (3): Le cometió el penal a Senesi, una falta innecesaria. Otra a Messi, en el tiro libre que termina en el gol de capitán argentino.

Al-Rawabdeh (4): Le costó la marca y generación de juego en la mitad de cancha.

Abu Taha (4): No pudo detener a los volantes argentinos.

Azaizeh (3): Entró muy poco en juego. Como mediocampista ofensivo, el equipo esperaba un poco más de él.

Odeh (3): Muy poca participación. Poca movilidad. Fue cambiado en el entretiempo.

Al-Owan (3): Sufrió la férrea marca de Otamendi, quién lo siguió por todos lados. Sufre

El entrenador de Jordania, Jamal Sellami, dejó en el banco a su figura Altamari, que cuando entró fue el que llevó a su equipo a buscar el descuento. Hizo varios cambios en el entretiempo, viendo la poca producción de su equipo: Altamari (7) por Azaeizeh, Mardi (5) por Odeh, Saleem (4) por Alowan y Aburraiq (3) por Abudahab.