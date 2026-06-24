River Plate, a la carga por el fichaje de Giovani Lo Celso: la postura del Betis y un gran inconveniente

Lucas Gatti 24 JUN 2026 - 20:19h.

Su regreso a Argentina, complicado

El porcentaje que el Betis se guarda por si Altimira explota en Portugal

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Mientras está vigente la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canada, River Plate se mueve en el mercado de fichajes para sumar a su tercer refuerzo, tras la llegada de Nicolás Otamendi, con pasado en Valencia, y Mauro Arambarri, que dejó el Getafe tras nueve años para probar suerte en el fútbol argentino.

Según pudo saber ElDesmarque, Eduardo Coudet llamó por teléfono a Lo Celso para manifestarle su intención de tenerlo en el plantel para disputar la temporada 2026/27. Luego de la charla telefónica, el entrenador riverplatense se quedó con la sensación de que el futbolista rosarino estaría con ganas de volver a jugar a la Argentina, aunque el futbolista no tomará ninguna decisión durante el transcurso del Mundial.

Desde el entorno del mediocampista manifiestan que no dará en este mercado de pases la vuelta de Lo Celso al fútbol argentino, porque la idea es que se quede un tiempo más en Europa. Pero reconocen también que la decisión pasará pura y exclusivamente por lo que quiera hacer el jugador.

El contrato de Giovani Lo Celso con el Betis

Lo Celso tiene contrato con los verdiblancos hasta el 30 de junio de 2028, con un salario anual estimado a los 4,1 millones de euros. El talentoso mediocampista regresó al club verdiblanco en agosto de 2024 procedente del Tottenham Hotspur, firmando por un vínculo por cuatro temporadas. Pero en el Betis están dispuestos a negociar por cualquier futbolista de la plantilla, con la intención de bajar la masa salarial.

A raíz de esta situación, en Heliópolis aseguran que no ha llegado aún una oferta oficial por él, pero dependerá de la propuesta que le haga el club argentino para llevárselo. Es más, no están dispuestos a dejar partir a una de sus figuras por menos de 6 millones de euros, y mucho menos a préstamo, ya que solo saldría por una venta. El Betis buscará recuperar el dinero que pagó por su llegada, ya que fue por intermedio de una plusvalía. Igualmente, no se van a cerrar a un valor especifico, sino que hablarán con Lo Celso tras el Mundial para saber qué quiere hacer con su futuro. El cuadro verdiblanco no va a regalar a nadie, pero sí va a negociar por cualquier futbolista del plantel.

Hoy, para la dirigencia de River no sería prioridad la llegada de Lo Celso por el alto costo que deberían pagar. Pero lo que más seduce es su participación en la Copa del Mundo 2026 con la Internacional Argentina y la jerarquía que sumaria al plantel millonario.

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Por último, Lo Celso debutará con la selección de su país en la Copa del Mundo este domingo, cuando Argentina enfrente a Jordania en Dallas, partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos. El volante zurdo jugará por primera vez en su carrera un encuentro de Copa del Mundo. En Rusia 2018 fue convocado por Jorge Sampaoli y no disputó ni un minuto. En 2022, el rosarino llegaba a Qatar como uno de los fijos de Scaloni, pero una lesión muscular lo dejó fuera de la cita a última hora y se perdió integrar el plantel campeón del mundo.