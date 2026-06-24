El lateral se convertirá en la primera incorporación del nuevo proyecto

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Fichaje cerrado: Álex Grimaldo jugará en el Atlético de Madrid. Tras cerca de un mes de negociación y con el jugador enfocado en el Mundial 2026 con España, el equipo colchonero ha terminado de cerrar los últimos flecos con el Bayer Leverkusen para el traspaso del lateral, que se convertirá en la primera incorporación de la temporada 2026/2027.

El periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, asegura que ya hay un "acuerdo verbal" entre todas las partes y que el Leverkusen ha aceptado la última propuesta del Atlético. Además, insiste que el propio jugador tenía como prioridad jugar en el Metropolitano, un deseo que se convertirá en realidad durante el próximo curso.

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Eso sí, el precio será bastante superior a lo que muchos pensaban. Hasta hace apenas una semana, distintas fuentes apuntaban que el Atlético pagaría sólo 10 millones de euros por la incorporación del lateral. Por contra, las cifras han subido bastante en las últimas horas y, según Romano, el Atlético pagará 20 millones por el fichaje de Grimaldo entre fijos y variables. Algunos medios alemanes incluso apuntan algo más alto, hasta los 25 millones, incluyendo también las variables.

Cabe destacar que Grimaldo tiene 30 años y cumplirá 31 el próximo mes de septiembre, cuando arranque el nuevo curso. Además, acaba contrato con el Leverkusen en 2027, lo que invitaba a pensar que podía salir por un precio bastante inferior. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 20 millones de euros, pero su situación contractual podría haber provocado una rebaja en el precio final.

Álex Grimaldo, a competir un puesto con Ruggeri

Sea como fuere, y a falta de anuncio oficial por parte del Atlético, lo que sí parece claro es que Grimaldo jugará de rojiblanco. El lateral destaca especialmente por su capacidad ofensiva: 30 goles y 45 asistencias en sus 145 partidos con el Leverkusen, al que llegó en verano de 2023 procedente del Benfica con la carta de libertad.

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Grimaldo, que ha jugado más de carrilero en línea de cinco que de lateral en línea de cuatro e incluso puede jugar como extremo, apunta a competirle el puesto a Matteo Ruggeri, cuyas cualidades son precisamente defensivas y no tan ofensivas, si bien es cierto que durante las últimas semanas también se ha especulado con una posible salida del italiano, que llegó hace solo un año al Metropolitano.