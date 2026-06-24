Así es la oferta que prepara el Barcelona para el fichaje de Julián Álvarez

Celia Pérez 24 JUN 2026 - 07:36h.

Tras las declaraciones del argentino y la posterior postura del Atlético de Madrid

Joao Félix comparte su opinión sobre el 'culebrón Julián Álvarez': "Cosas pasarán ahí dentro"

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La llegada de Julián Álvarez al FC Barcelona a día de hoy parece casi imposible. La férrea posición del Atlético de Madrid de no dejarlo salir hacia la Ciudad Condal, anunciada incluso su intención de denunciar al club culé ante la FIFA, provoca que el argentino esté muy lejos de hacer "su sueño" realidad. Aún así, el conjunto culé tiene decidido presentar una nueva oferta para tratar de conseguir al jugador en este verano.

Así lo ha asegurado Santi Ovalle desde los micrófonos de El Larguero, donde asegura que el Barça prepara una nueva tentativa y da cifras de la propuesta que llegará al Metropolitano. "Harán una nueva oferta, eso seguro. No será a corto plazo. Es una oferta que por lo que nos trasladan irá entre 120 y 130 millones. No querían llegar a los 150 que ofreció el Real Madrid. Cuando se ofreció el Barça dijo que no le cambiaban nada el guion y que no querían llegar a esa cantidad", aseguró el periodista.

El Barça y la postura frente a la denuncia del Atlético

Además, en la entidad culé se muestran tranquilos con la denuncia que el Atlético de Madrid piensa presentar ante la FIFA. En el Atlético entienden que todo esto forma parte de una estrategia, que, según ellos, ya ha seguido el Barcelona con otros jugadores, como Antoine Griezmann, cuando pagó su cláusula de rescisión al club rojiblanco después de haber negociado su fichaje a espaldas de la entidad propietaria de sus derechos, o con Nico Williams, del Athletic Club, para forzar una posición.

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"No hay respuesta oficial del Barça todavía, pero consultadas fuentes oficiales del Barça, la respuesta es que 'hagan lo que quiera, no tiene recorrido'. Es la primera respuesta que mandan desde el Barça a esa queja del atlético ante la FIFA", aseguró Santi Ovalle.