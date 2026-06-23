Javi Rayo 23 JUN 2026 - 08:51h.

En el Atlético tienen claro que no habrá venta al FC Barcelona

La operación que planea el Atlético con Julián Álvarez y que deja al Barça fuera: dinero y Gyokeres

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Julián Álvarez ha provocado un cisma en el Atlético de Madrid tras verbalizar después de la victoria de Argentina que ha pedido a su club salir traspasado para "cumplir su sueño". En otras palabras, quiere jugar en el FC Barcelona. La situación está muy tensa. La afición colchonera ha estallado en redes y no se descarta que el club madrileño denuncie al Barça por negociar con un jugador con contrato vigente, algo totalmente prohibido por la FIFA.

En el Atlético ha sentado muy mal las palabras de Julián Álvarez, más aún con las defensas públicas que le hicieron durante los últimos meses. Según desvela M.M. Talavera en El Larguero, el conjunto rojiblanco le comunicará al delantero en los próximos días que no hay ninguna opción de que salga traspasado al FC Barcelona: "Es imposible que se vaya Julián se vaya al Barça. Su primera oferta era irrisoria y, tal y como se ha comportado, no se lo van a vender al Barça. Así se lo van a transmitir a JULIÁN ALVAREZ" El Atleti se cierra en banda a poner ninguna facilidad para que el delantero argentino "cumpla su sueño", remitiéndose a su cláusula de 500 millones, misma respuesta que dio a la oferta de 150 millones de euros de Florentino Pérez. Manu Carreño apunta también que en el club rojiblanco no descartan que Julián empiece la pretemporada en rebeldía para así seguir tensando la cuerda con el único objetivo de vestir de azulgrana la próxima temporada.

Talavera revela también que el Cholo Simeone se temía que este gesto público de Julián Álvarez pidiendo marcharse iba a acabar pasando. Ahora el Atlético tiene una buena papeleta por delante. Un jugador que no quiere seguir, una oferta rechazada de 150 millones que, a todos ojos, será superior a la que pueda hacer el FC Barcelona y una devaluación del precio del futbolista, puesto que los clubes interesados ya saben que quiere marcharse.