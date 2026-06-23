"No hay ninguna cantidad por la que puedan comprar a Julián. O pagan la cláusula o nada", sostienen en el Atlético

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El Atlético de Madrid estalla contra el FC Barcelona. Tras el triunfo de Argentina ante Austria en el Mundial 2026, Julián Álvarez ha aparecido en zona mixta para decir que quiere abandonar el cuadro rojiblanco en verano: "Lo mejor es una transferencia". Apenas un par de horas más tarde, desde el Metropolitano han reaccionado con una respuesta contundente.

Según recoge el Diario As, el Atlético tiene decidido denunciar al Barça por mantener contactos con Julián, un futbolista que tiene contrato en vigor. Desde la capital entienden que el 'modus operandi' del cuadro blaugrana es similar al que llevaron a cabo con Griezmann en 2019, cuando negociaron con el jugador en pleno mes de febrero y con toda la temporada en juego, y también ven ciertas similitudes a lo sucedido con Nico Williams el pasado verano.

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"En el pasado ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona", recoge el mencionado diario de fuentes cercanas al Atlético, que se muestra contundente: "No hay ninguna cantidad por la que el Barcelona pueda comprar a Julián, que no será transferido al Barcelona. O paga la cláusula o nada".

El Atlético responde al Barça por Julián Álvarez: "No vamos a reír la gracia"

Pese a las palabras del propio futbolista, desde el Atlético deslizan un gran enfado con el Barcelona y tienen claro que Julián sólo se iría al Camp Nou si pagan los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión. Y van a más: "Todo el mundo sabe que es un club tramposo, pero se han topado con un club que no les va a reír la gracia", añaden.

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Así pues, a Julián se le cierran casi todas las puertas de LaLiga. El Real Madrid ya presentó una supuesta oferta de 150 millones a la que reaccionaron con risas en el Metropolitano, donde consideran que el Barça no tiene ninguna capacidad económica para firmar al argentino. Si se marcha, Julián sólo tendría opciones de jugar fuera de España.