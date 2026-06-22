Luis de la Fuente ha dado minutos a 18 futbolistas en los dos primeros partidos

Contra quién jugaría España en dieciseisavos y en el resto de cruces hasta la final del Mundial ahora mismo

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España empieza a coger ritmo. Tras un debut decepcionante ante Cabo Verde (0-0), la selección española se reencontró con sus mejores sensaciones con una gran goleada ante Arabia Saudí (4-0). Luis de la Fuente introdujo hasta cuatro cambios en su alineación, moviendo al equipo y tomando las primeras decisiones de un torneo al que se ha llevado a 26 convocados. De esos 26, ya hay 18 que han tenido minutos a lo largo de los dos primeros encuentros, por lo que sólo quedan ocho por debutar.

Sólo cuatro jugadores españoles lo han jugado todo hasta la fecha: Unai Simón, Aymeric Laporte, Marc Cucurella y Pau Cubarsí. Los cuatro suman ya 180 minutos de juego y los cuatro apuntan, además, a la titularidad en la tercera jornada ante Uruguay, con el primer puesto del grupo en juego.

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Hay otros tres jugadores que han sido titulares en los dos partidos: Rodrigo, Pedri y Oyarzabal. Además, hay otros cinco futbolistas que han tenido minutos en los dos partidos: Ferran Torres, Fabián, Dani Olmo, Lamine Yamal y Nico Williams. La lista de jugadores con minutos la completan Marcos Llorente, Pedro Porro, Gavi y Álex Baena, que han sido titulares en un encuentro pero no tuvieron minutos en otro.

Jugadores de España sin debutar en el Mundial 2026

Así pues, sólo quedan ocho jugadores por debutar de los 26 que están concentrados con la selección española. Entre ellos, los dos porteros suplentes: David Raya y Joan García.

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Pubill, Grimaldo, Eric García, Zubimendi, Víctor Muñoz y Borja Iglesias completan la lista de futbolistas sin debutar. Especialmente reseñable es el caso de Eric, que ya estuvo también en el Mundial de Qatar 2022 pero tampoco llegó a tener minutos. Y mención especial merece también el caso de Víctor Muñoz, que está lesionado, se ha perdido los dos primeros partidos y todo apunta a que tampoco podrá jugar el tercero.