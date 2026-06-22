La decisión de Álex Baena que le recriminaron Pedri y Rodri y acabó en gol de España a los pocos segundos

Redacción ElDesmarque 22 JUN 2026 - 12:18h.

Las redes no han pasado por alto este detalle

Qué resultado necesita España ante Uruguay para pasar como primera de grupo en el Mundial 2026

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España venció y convenció ante Arabia Saudí. Tras un debut repleto de dudas ante la revelación Cabo Verde, Luis de la Fuente agitó el árbol e incluyó varios cambios en su once titular. Uno de los elegidos fue Álex Baena y su impacto en el encuentro del pasado domingo fue bastante positivo. De sus botas nació la jugada de un gol que recibió quejas momentáneas de dos pesos pesados de La Roja.

El futbolista del Atlético de Madrid sustituyó a Gavi en el perfil izquierdo del ataque español. Baena agarró el balón y demostró mucha personalidad encarando constantemente a su rival. Así llegó el tercero de la tarde cuando apenas se cumplía el minuto 23, aunque Pedri y Rodri discutieron por unos instantes su toma de decisión.

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La decisión de Álex Baena que le recriminaron Pedri y Rodri

En el vértice del área árabe, Álex Baena optó por girar el juego al completo con un desplazamiento a banda derecha. Antes, Pedri y Rodri estaban muy bien situados para recibir un pase atrás del jugador colchonero y continuar movimiento a la zaga de Arabia Saudí. El extremo colchonero entendió que podían hacer más daño volcándolo.

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La pelota llegó al pie de Pedro Porro y el lateral no dudó en girar nuevamente a toda la defensa rival con un balón al lado izquierdo del área. Por allí estaba Marc Cucurella, el balón fue orientado por Dani Olmo y Mikel Oyarzabal acabó subiendo el tercero al luminoso estadounidense.

En redes, muchos aficionados han analizado al detalle la jugada y pudieron apreciar un gesto que pasó desapercibido en directo. Rodri y Pedri entendieron que Álex Baena podía jugar hacia atrás y apoyarse en los dos directores de orquesta de la Selección Española. En esta ocasión, la decisión del extremo salió cara por suerte para todos.