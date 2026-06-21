Cabo Verde pasa factura y deja a cuatro señalados en el vestuario de España

Alberto Cercós García 21 JUN 2026 - 17:11h.

Luis de la Fuente señala a cuatro futbolistas tras el 0-0 ante Cabo Verde: hay hasta cuatro cambios en el once titular

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España tiene por delante un importante reto: ganar a Arabia Saudí para que sus opciones de pasar a dieciseisavos y de liderar el Grupo H se mantengan intactas. El batacazo ante Cabo Verde en la primera jornada del Mundial era algo que nadie se esperaba. A fin de cuentas, España llegaba a la cita mundialista con la etiqueta de favorita. Sin embargo, el 0-0 ante una de las selecciones debutantes en el torneo hizo que un 'run-run' muy intenso azotase rápidamente al vestuario. Con poco margen de reacción y sin la posibilidad de volver a tropezar, Luis de la Fuente ya ha lanzado un claro mensaje al equipo tras ese deficiente partido. Y, para él, hay cuatro jugadores claramente señalados: los cuatro que ante Arabia Saudí han perdido la titularidad.

Luis de la Fuente ya ha elegido a sus once futbolistas para empezar de inicio el choque ante Arabia Saudí. Y si bien una de las novedades es la titularidad de Lamine Yamal, las ausencias también dan mucho de qué hablar. Ferrán Torres, Gavi, Marcos Llorente y Fabián Ruiz partieron de inicio contra Cabo Verde; sin embargo, este domingo empezarán el partido desde el banquillo. En detrimento a estos cuatro nombres, Pedro Porro, Álex Baena, Dani Olmo y el mencionado Lamine tienen la oportunidad de convencer desde el minuto uno a Luis de la Fuente.

El recado de Luis de la Fuente: no regala nada

Al seleccionador no le tiembla el pulso cuando tiene que tomar decisiones. Aunque en el partido ante Cabo Verde sus cambios fueron muy cuestionados, en esta ocasión parece que no hay dudas. España necesitaba un cambio y aire fresco, y el hecho de tener una convocatoria con hasta 25 futbolista da un margen muy interesante para hacer este tipo de estrategias.

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Eso sí, que sean hasta cuatro cambios los que Luis de la Fuente hace de un once a otro, tiene varias lecturas. La primera de ellas es que reconoce sus errores. Si bien Cabo Verde no es, ni por asomo, una de las selecciones más fuertes del torneo, España fue incapaz de asediar con goles la portería rival. Faltó verticalidad y confianza, algo que De la Fuente no erradicó con sus cambios.

Ahora señala a cuatro nombres. Ferrán Torres no tuvo un buen partido ante Cabo Verde. Estuvo errático y perdido; así como Gavi, quien llegaba a la cita sin tener mucho rodaje con el FC Barcelona. Fabián tampoco estuvo fino y, junto con un Marcos Llorente alejado del nivel al que nos tiene acostumbrado, Luis de la Fuente no duda.