Alberto Cercós García 21 JUN 2026 - 11:50h.

Schlotterbeck está en la agenda de futuribles para el Madrid, es un deseo de Mourinho, pero su lesión puede haber truncado la operación

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Malas noticias para Nico Schlotterbeck. El central alemán tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado durante el encuentro entre Alemania y Costa de Marfil, un contratiempo que enciende todas las alarmas tanto en su selección como en los despachos del Real Madrid. El defensa, que estaba siendo uno de los futbolistas más destacados del combinado germano, se retiró con visibles gestos de dolor tras una acción defensiva y las primeras exploraciones apuntan a una lesión de consideración relacionada con los ligamentos. Su baja supone un duro golpe para Alemania, ya que Julian Nagelsmann lo considera como un fijo en su zaga; pero también puede alterar los movimientos previstos en el mercado del equipo blanco.

La lesión llega en el peor momento posible para Schlotterbeck. En las últimas semanas, el nombre del zaguero había ganado fuerza en la agenda del Madrid, que busca reforzar el eje de la defensa con un perfil contrastado, zurdo y con capacidad para sacar el balón jugado. Dentro del club blanco existía consenso sobre las condiciones del internacional alemán, aunque quien más había insistido en su incorporación era José Mourinho. El técnico portugués, que mantiene una estrecha relación con la dirección deportiva madridista desde su regreso al banquillo, había señalado al futbolista como una prioridad para apuntalar la retaguardia de cara a la próxima temporada.

José Mourinho, enamorado de Schlotterbeck

Mourinho considera que Schlotterbeck reúne las características ideales para liderar la defensa blanca durante los próximos años. Su contundencia en el juego aéreo, agresividad en los duelos, velocidad para corregir a campo abierto y experiencia al máximo nivel le convertían en uno de los candidatos mejor valorados para competir por un puesto en el once. Además, su edad y margen de crecimiento encajaban con la política deportiva del Madrid. Sin embargo, cualquier lesión importante obliga a replantear tiempos y estrategias. En Valdebebas son conscientes de que una operación de este calibre exige plenas garantías físicas, por lo que el alcance definitivo de la dolencia será determinante antes de dar cualquier paso.

Si bien aún no hay un parte médico oficial del jugador alemán, Nagelsmann no transmitió mucho optimismo en rueda de prensa. "Tenemos que esperar a ver qué dicen las imágenes. Pero sí, lamentablemente parece una lesión del ligamento interno, muy probablemente en el tobillo. Todavía no sabemos en qué medida. En cualquier caso, es algo en el ligamento interno, según el médico. Ahora esperaremos a las imágenes de mañana. No tenía muy buena pinta", explicaba el seleccionador alemán. Un contrapié duro para Alemania, para el propio Schlotterbeck y para un Madrid que le quería de cara a la nueva temporada.