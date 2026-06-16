Schlotterbeck, la pieza que quiere Mourinho para cerrar la defensa del Real Madrid

Fran Duarte Madrid, 16 JUN 2026 - 19:57h.

El Real Madrid sigue muy activo en este mercado de fichajes y miran al central alemán como el elegido para cerrar la revolución de la defensa

José Mourinho quiere pescar en Alemania a su central para completar la defensa

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El Real Madrid sigue cerrando fichajes y el mercado de fichajes solo acaba de comenzar. Tras firmar a Konaté, Dumfries, Bernardo Silva y Marc Cucurella, Mourinho sigue trabajando para cerrar la defensa de la temporada que viene. El técnico portugués quiere reforzar la zaga del conjunto blanco y tan solo le faltaría una pieza clave: Nico Schlotterbeck.

En Alemania ya confirmaron el interés del Real Madrid por el jugador del Borussia Dortmund y, para Mou, sería la pieza clave que le falta a su plan para revolucionar la línea defensiva del equipo. Una posición que ya ha sido reforzada con tres nombres (Cucurella, Konaté y Dumfries), y que además se han asegurado la renovación de Antonio Rüdiger hasta 2027. Sin embargo, Mourinho quiere otro central de garantías y con experiencia. Es ahí donde entra el nombre del jugador del Borussia.

El plan del Madrid con Schlotterbeck

Schlotterbeck renovó su contrato con el conjunto alemán al principio de verano con vista a llegar a un acuerdo beneficioso para el club, que quería evitar a toda costa su marcha como agente libre al terminar su anterior contrato vigente hasta el 30 de junio. De esta manera el club ingresará en torno a 50 millones de euros en caso de que algún club quiera contratarle abonando su cláusula de rescisión y el que más interés ha mostrado hasta ahora ha sido el Real Madrid. Desde el club madrileño, tal y como informan en el Diario AS, no querían hacer una operación hostil contra el Borussia y valoran ahora invertir en el jugador pagando su cláusula de rescisión.

El futbolista está llamado a ser uno de los mejores centrales de la próxima década y desde el Madrid le van a seguir con lupa durante todo el Mundial. De hecho, Schlotterbeck ya marcó en el debut con Alemania el segundo gol de la goleada contra Curazao. Después de los fichajes de Konaté, Dumfries y más recientemente Cucurella, podría parecer que el Real Madrid ya ha terminado su particular revolución en la defensa, pero lo cierto es que Mourinho quiere seguir reforzando la zaga, sobre todo por los problemas de lesiones que ya ha sufrido el equipo con jugadores como Militao, Rüdiger o Huijsen y ve en Schlotterbeck al que podría ser su central titular junto con Konaté, Huijsen y Rüdiger, que se disputarían el otro hueco en el centro de la defensa. De momento quieren ver cómo se desenvuelve en el Mundial y la idea sería cerrar la plantilla para el comienzo de la pretemporada cuando acabe el torneo. Precisamente, Huijsen y Asencio son los que ahora mismo tienen más opciones de acabar saliendo para dejar sitio al central alemán.