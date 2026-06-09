Fran Duarte 09 JUN 2026 - 14:31h.

Desde Alemania apuntan a Schlotterbeck como el elegido por Mourinho para completar la zaga del Real Madrid

Enrique Riquelme ofrece los fichajes de su candidatura al Real Madrid de Florentino Pérez

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MadridHace apenas un par de días que Florentino Pérez salió reelegido como presidente del Real Madrid y ya están todos los equipos de Europa atemorizados por si el empresario pone el ojo en alguno de sus jugadores. Aunque lo cierto es que en esta nueva etapa, Florentino se va a dejar aconsejar mucho más por José Mourinho, su gran apuesta para la temporada que viene. Y Mou viene con una lista de jugadores a los que ha seguido durante los últimos meses. Tras Dumfries y Konaté, todo el mundo espera conocer quién es el jugador por el que el club blanco hará esa oferta de 150 millones de euros, pero, mientras tanto, hay otros jugadores que podrían acabar completando la plantilla.

Mourinho se fija en Nico Schlotterbeck

Según adelanta el diario alemán BILD, José Mourinho tiene en su lista de posibles fichajes para el Real Madrid al defensa central Nico Schlotterbeck, actualmente en el Borussia Dortmund. Según BILD, pese a que el defensor renovó recientemente hasta 2031, el gran trabajo de Schlotterbeck esta temporada no habría pasado desapercibido por Mou y sería otra de las claves para acometer la profunda reestructuración que planea el club en la defensa tras un segundo año consecutivo sin títulos.

Desde Alemania apuntan que para realizar el fichaje, el Madrid debería hacer varios movimientos para dar salida a algunos jugadores y otros con los que surgen las dudas por las lesiones y el rendimiento. Por eso el club ha puesto en el radar a Schlotterbeck y estarán pendientes de su Mundial, que puede ser el escaparate perfecto para valorar su operación.

BILD también asegura que Mourinho aprecia especialmente al internacional alemán y que Schlotterbeck dispone de una cláusula que, bajo determinadas condiciones relacionadas con el Mundial, podría facilitar una salida este verano por una cantidad situada aproximadamente entre 50 y 60 millones de euros. Además, apuntan a que el jugador ya habría manifestado en círculos cercanos que la posibilidad de jugar en el Real Madrid le resulta especialmente atractiva. Pero no sería el único equipo interesado en él. El Liverpool también le sigue de cerca después de confirmarse la salida de Konaté, precisamente al Real Madrid.