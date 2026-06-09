Quiénes formarán el cuerpo técnico del nuevo Real Madrid de José Mourinho

Fran Duarte Madrid, 09 JUN 2026 - 10:28h.

En ElDesmarque analizamos quiénes son todos los integrantes del cuerpo técnico de José Mourinho en su nueva etapa con el Real Madrid

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A escasas horas para su presentación, José Mourinho está ansioso por llegar a Madrid para empezar a trabajar en la próxima temporada junto a su staff técnico. En ElDesmarque analizamos los nombres del núcleo principal del cuerpo técnico del técnico portugués.

Quiénes forman el cuerpo técnico de José Mourinho

José Mourinho trabaja con su cuerpo técnico bajo una especie de democracia participativa. Cada miembro del staff puede aportar ideas, mostrar su opinión e incluso tomar decisiones siempre que estén basadas en una argumentación fundamentada. Eso sí, la decisión final siempre la tiene el propio Mourinho.

Mou revolucionó su cuerpo técnico hace apenas una temporada, queriendo llevar a cabo una renovación para combinar experiencia con profesionales más jóvenes y ambiciosos que guarden el deseo de triunfar en la élite del fútbol.

Pedro Machado – Entrenador Asistente

Es uno de los colaboradores más cercanos a Mourinho. Le acompaña desde la pasada temporada en el Fenerbahçe y posteriormente continuó formando parte de su equipo en el Benfica. Se trata de un perfil extremadamente versátil, con experiencia como preparador físico, analista, entrenador asistente e incluso entrenador principal. Considerado uno de los perfiles emergentes del fútbol portugués, fue incorporado por Mourinho.

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João Tralhão – Entrenador Asistente

Otro de los hombres de máxima confianza de Mourinho. Forma parte de su equipo desde la pasada temporada en el Fenerbahçe y posteriormente en el Benfica. Antes de ello acumuló experiencias como entrenador asistente en clubes como Mónaco, Antalyaspor y Borussia Dortmund. Además, desarrolló gran parte de su carrera en las categorías de formación del Benfica, donde desempeñó diversas funciones dentro de la estructura de cantera del club.

António Dias – Preparador Físico

Inició su carrera como preparador físico en el FC Porto (2003). Durante los últimos años formó parte de los equipos técnicos liderados por Nuno Espírito Santo en sus etapas en Portugal, España, Arabia Saudí e Inglaterra. Comenzó a trabajar con Mourinho la pasada temporada y aporta una amplia experiencia internacional en el área de la preparación física y el rendimiento deportivo.

Roberto Merella – Analista

Es el único integrante extranjero del núcleo principal del cuerpo técnico. Comenzó a trabajar con Mourinho durante la etapa del técnico portugués en la Roma y continuó posteriormente en Turquía y más tarde en el Benfica. Antes de unirse a Mourinho, también trabajó junto a Antonio Conte en el Inter de Milán.

Nuno Santos – Entrenador de Porteros

Es el miembro más veterano del actual cuerpo técnico. Comenzó a trabajar con Mourinho durante su etapa en el Tottenham Hotspur y posteriormente le acompañó en la Roma. No formó parte de la experiencia en el Fenerbahçe, aunque regresó a trabajar con Mourinho esta temporada en el Benfica. Cabe destacar que durante la campaña anterior ya formaba parte de la estructura del club lisboeta, aunque integrando el equipo técnico dirigido por Bruno Lage.

Un cuerpo técnico con un hueco libre para alguien del club

Los mencionados más arriba constituyen lo que es el núcleo principal de José Mourinho y que habitualmente acompaña al técnico allá donde va. Pero el portugués es conocido por incorporar siempre en sus equipos a profesionales de la casa y que conozcan bien el equipo y la filosofía donde trabajan. Por eso no se excluye la posibilidad de incorporar a algún integrante de la estructura técnica que ya trabaje en el club. El objetivo de esta medida es fomentar el sentimiento de pertenencia, unión y compromiso colectivo, creando así un entorno en el que todos, jugadores y cuerpo técnico, trabajen y compitan en la misma dirección: traer éxito al club.