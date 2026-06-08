El fichaje que planea Mourinho para cerrar la defensa del Real Madrid: dos opciones y 50 millones a la basura

Fran Fuentes 08 JUN 2026 - 22:56h.

Apenas un año después de invertir un dineral para reforzar la posición, se prevé otra inversión importante

La Real Sociedad valora el fichaje de Gonzalo García: el plan 'A' y 'B' de Erik Bretos

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El Real Madrid afronta un mercado de fichajes con los movimientos de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries ya cerrados, y a la espera de que se revele quién es el jugador por el que Florentino Pérez ofertará 150 millones de euros. Con el nombre de José Mourinho muy cercano a anunciarse, la planificación deportiva ha pasado a estar, de pleno, bajo su tutela. En este sentido, el entrenador portugués habría pedido un nuevo lateral izquierdo en el mercado de fichajes. Más allá de que el club intentará cerrar las salidas de Fran García y de Ferland Mendy, el luso entiende que necesita otro perfil de jugador para cerrar la defensa en el costado zurdo.

De este modo, según informa el diario AS, las opciones son dos: Riccardo Calafiori o Josko Gvardiol. Ambos futbolistas son defensas centrales reconvertidos a laterales zurdos, por lo que no queda duda de que José Mourinho pretende cerrar ese costado a cal y canto para que sea el lateral de la otra banda, bien Denzel Dumfries o bien Trent Alexander-Arnold, quien suba la banda y apoye al equipo en ataque mientras que el otro carrilero guarda más la posición para mantener el equilibrio.

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Álvaro Carreras, condenado a la suplencia un año después de pagar 50 millones por él

De este modo, Álvaro Carreras tendría muy difícil acceder a la titularidad en primera instancia. Si bien es cierto que la temporada es larga, que siempre se producen lesiones, debido a la carga de partidos por lo concentrado del calendario, será necesario rotar, por lo que el jugador gallego tiene una ventana abierta a las oportunidades incluso aunque parta como el teórico suplente. Apenas un año después de pagar por él 50 millones de euros, el jugador tiene en el horizonte una suplencia casi garantizada.

Así las cosas, Álvaro Carreras ha atravesado una temporada de más a menos en el Real Madrid. De la mano de Xabi Alonso, ya fuera como lateral o como central izquierdo, su puesto estaba asegurado. Su buena salida de balón y recursos con el balón en los pies le dio mucho oxígeno a la banda izquierda madridista... hasta que se le cayó el equipo. Con la salida del técnico vasco y la llegada de Álvaro Arbeloa, el jugador acabó perdiendo el protagonismo y los rumores le situaban como uno de los jugadores díscolos del vestuario, llegando a tener un percance con Antonio Rüdiger, quien llegaría a propinarle un bofetón en un incidente que el propio jugador reconoció con un comunicado oficial. Ahora, con la llegada de José Mourinho al banquillo del club blanco, el horizonte no pinta mucho mejor para él.

De todos modos, habrá que esperar a los movimientos de mercado que ha prometido Florentino Pérez tras ganar las elecciones al Real Madrid. Y es que puede ser que el club priorice traer a algún jugador de medio campo hacia arriba, dejando en un segundo plano las posibilidades de Josko Gvardiol o de Riccardo Calafiori. Del mismo modo, de que queden las suficientes fichas libres y el club sea capaz de dar salida a todos los jugadores que necesitan, el espacio y las fichas libres en la plantilla son limitadas. Fran García y Ferland Mendy están en la rampa de salida.