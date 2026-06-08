Mourinho llegaría a Madrid con un fichaje para su staff que ilusiona al madridismo

Fran Duarte Madrid, 08 JUN 2026 - 11:58h.

José Mourinho estaría trabajando para incorporar a Pepe como parte de su staff en esta segunda etapa con el Real Madrid

Los fichajes pendientes de Florentino Pérez tras ganar las elecciones del Real Madrid, con José Mourinho y tres jugadores

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Florentino Pérez ha vuelto a ganar unas elecciones a la presidencia del Real Madrid después de obtener en torno al 65% de los votos frente al 35% de los obtenidos por Enrique Riquelme. Durante la celebración de estos resultados, el presidente del club se alegró del regreso de José Mourinho, que será presentado esta misma semana. Sin embargo, Mou no vendrá solo y, tal y como ha adelantado Ramón Álvarez de Mon, el técnico luso trabaja para incorporar a su staff a una leyenda muy querida del Real Madrid.

“Me cuentan que Pepe, exjugador del Real Madrid, ya sabéis, defensa descomunal que tuvo el Real Madrid durante muchos años, portugués, aunque de origen brasileño, está cerca de unirse al cuerpo técnico de Mourinho para la próxima temporada”, ha confirmado Ramón Álvarez de Mon a través de su canal de Youtube.

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Pepe siempre ha sido un defensor muy querido por todos los aficionados y siempre han reconocido el trabajo que hizo durante todos los años que estuvo en el club. Fue precisamente con Mourinho cuando explotó todo su potencial convirtiéndose en uno de los mejores centrales del mundo y se convirtió en una pieza clave para el sistema que ideó el entrenador para el Real Madrid. Hasta llegó a jugar de pivote bajo sus órdenes. Motivos de sobra para que Mou le haya vuelto a elegir como su segundo en esta segunda etapa. Su etapa como jugador duró en torno a una década, tiempo suficiente para ganarse el cariño de todo el madridismo que ahora esperan con ganas su regreso.

¿Por qué Mourinho elige exjugadores para ser su segundo?

Mourinho siempre tiene la tradición de completar su staff con un exjugador del equipo al que entrena. En su primera etapa con el Real Madrid fue Aitor Karanka, que después de tres años juntos se convirtieron en inseparables y le sirvió al exjugador del Real Madrid para formarse en los banquillos de la mano del mejor maestro. Además, Mou suele ser un entrenador que otorga mucho protagonismo a sus compañeros y durante muchos partidos nos acostumbramos a ver a Aitor tomar decisiones, dirigir los encuentros cuando Mou estaba sancionado o hasta dar él las ruedas de prensa.

Después de estos tres años juntos, Karanka ha sido entrenador del Middlesbrough, Nottingham Forest, Birmingham, Granada y Tel Aviv, hasta que se ha convertido en director de Desarrollo de la RFEF desde julio de 2025. Una carrera ejemplar que podría seguir Pepe después del tiempo que pase con el ‘Special One’.