Javi Rayo 08 JUN 2026 - 08:20h.

Con Florentino Pérez relegido presidente, se oficializa el regreso de José Mourinho al banquillo

Florentino Pérez vence a Enrique Riquelme en las elecciones del Real Madrid y José Mourinho lo confirma

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Florentino Pérez ha sido reelegido presidente del Real Madrid y ello lleva intrínseco el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu. El técnico portugués volvió a aparecer en el acto post elecciones, confirmando -otra vez- más su vuelta al equipo blanco. El flamante nuevo presidente pidió un aplauso para el entrenador luso y lo reafirmó delante de sus socios como un "madridista" más.

José Mourinho, regreso inminente a España

Aunque José Mourinho lleva días trabajando en la planificación deportiva del Real Madrid, no será hasta esta semana cuando se ponga manos a la obra con plenos poderes. La idea es que el ya extécnico del Benfica -equipo al que el Real Madrid pagará 15 millones de euros para liberarle- aterrice este lunes en la capital de España. Su presentación no se hará esperar. La idea del conjunto merengue es que sea presentado este martes o miércoles, coincidiendo con esa oferta de 150 millones de euros por un crack de la Champions del ya presidente Florentino Pérez.

José Mourinho regresa al Real Madrid 13 años después. Su principal tarea será estrechar la brecha abierta con el FC Barcelona durante estos dos últimos años, hacer que el Real Madrid vuelva a optar a todos los títulos y conseguir un once donde Vinicius y Mbappé consigan -al fin- entenderse a la perfección. Todo eso mientras la dirección deportiva -bajo su consejo y batuta- sigue confeccionando una plantilla que tendrá varias altas -como la de Konaté o Dumfries ya confirmadas- pero que también sufrirá un importante capítulo de bajas.