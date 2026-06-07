Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 20:54h.

Enrique Riquelme se muestra contento con las elecciones

El día de elecciones para Florentino Pérez y Enrique Riquelme: del baño de masas al puño en alto

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A las 20.00h. se han cerrado las urnas en las elecciones del Real Madrid, las primeras en 20 años, con una participación histórica y con una victoria de Florentino Pérez en los distintos sondeos con una ventaja menor a la que se esperaba sobre Enrique Riquelme. El alicantino ha hablado nada más finalizar el periodo de votación y ha destacado este apoyo destacando que "ha ganado el Real Madrid" y su candidatura a la hora de dar voz a un madridismo "que estaba dormido", dejando claro que ha llegado para quedarse.

El discurso de Enrique Riquelme tras el cierre de urnas en las elecciones del Real Madrid

En Valdebebas, el candidato merengue ha hablado ante los distintos medios allí presentes agradeciendo su apoyo al madridismo: "Hoy es un día especial ya que, después de 20 años, ha habido una participación histórica. Le quiero agradecer a todos los socios que, a pesar de las dificultades, han ido a votar. Hoy ha ganado el Real Madrid. Hoy ha ganado nuestra candidatura también independientemente del resultado que ahora esperaremos a contar todos los votos. Os quiero dar a todos las gracias, vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas en ese conteo. Estaremos todos muy pendientes, os agradezco también el tiempo".

"Deciros que se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo, a una parte que no tenía hacia dónde ir y reflexionar y hacia dónde poder decir lo que no le parecía. Independientemente de lo que pase, aquí vamos a seguir porque el madridismo así lo ha decidido y esto es un beneficio para absolutamente todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todos, esperemos en las siguientes dos horas, aproximadamente, cuáles van a ser los resultados y haremos una reflexión pero el Real Madrid ha ganado hoy", finalizó Enrique Riquelme.