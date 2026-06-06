Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 13:51h.

El Papa León XIV confirmó que "Robert Prevost es del Real Madrid"

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La campaña electoral del Real Madrid finaliza este sábado y Florentino Pérez ha dado un discurso en su sede reivindicando su trabajo al frente del club y disparando contra Enrique Riquelme por el desmentido del entorno de Erling Haaland y por no confirmar al 100% a Jürgen Klopp. Un acto que ha arrancado con la bienvenida del que ha sido hasta ahora el presidente blanco al Papa León XIV, de visita institucional en la capital de España, con una sonrisa después de la confesión del madridismo de Robert Prevost por encima del Barça.

"Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido, Santidad", arrancó el empresario madrileño.

Unas palabras que llegan después de que el Papa, en su viaje a Madrid, ciudad que ya había visitado en numerosas ocasiones en el pasado, se decantara por el cuadro madridista al ser preguntado entre estos y el Barcelona. Eso sí, más en su faceta humana, ya que especificó que, mientras León XIV "es de todos los equipos", Robert Francis Prevost "es del Real Madrid".

El discurso de Florentino Pérez sacando pecho y disparando contra Enrique Riquelme

"Es un club muy importante en la vida de todos nosotros y en la vida de la gente. Queremos defender lo que es nuestro. Estas elecciones demuestran que el socio es el único soberano y yo trabajo para defender la soberanía del socio y la democracia del club. Conmigo sería impensable una asamblea de la vergüenza como la que vivimos hace 20 años, cuando se colaron personas que no eran socias y ahora se presentan de nuevo algunas personas vinculadas en la otra candidatura", dijo posteriormente Florentino Pérez, en su discurso.

El presidente del Real Madrid aseguró que el socio "votará mañana libremente y con responsabilidad".

"Ser socio del Real Madrid es una manera de vivir la vida y por eso está en juego nuestro futuro. Hay dos maneras de hacer las cosas y nosotros no permitiremos mentiras porque hay gente que no tiene escrúpulos. Hemos escuchado como se lanza un bulo en un show televisivo y posteriormente los implicados lo desmienten", comentó.

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Y prosiguió: "A ellos seguramente no les dé rubor pero anoche avanzan el nombre de un entrenador para hablar con él a partir del lunes y responde pocos minutos que ni se molesten. Pero ¿no tenían uno cerrado al principio de la campaña? A estos señores les vale todo".

"La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras y los símbolos no merece que los desprecien. Tuvimos bastante con ese trienio negro de Ramón Calderón (2006-2009). Todos sabéis lo que se juega el Real Madrid. Tenemos que decidir si queremos eso o seguir construyendo una etapa de las más maravillosas del club, que es la de seguir ganando", comentó.

Florentino Pérez recordó que durante su etapa como presidente (2000-2006 y 2009-actualidad) han "celebrado 67 títulos".

"Nadie ha ganado más y vamos a seguir ganando. Aquello que prometo lo hago y me he ganado credibilidad. No me presento con camisetas enrolladas para un presentador de un show. Seguiré trayendo a los mejores jugadores del mundo y lo primero que hay que hacer es no mentir al socio y respetarlo", apuntó.

También aseguró Florentino Pérez que una de las prioridades será que "los abonos rescatados de la reventa sean para socios".

"Esta campaña pasará a la historia por el papel que están jugando algunos periodistas y medios de comunicación y su connivencia con la candidatura de las mentiras ha traspasado todas las líneas rojas. Algunos no están para defender al club del mayor escándalo de presunta corrupción como el 'caso Negreira'. Yo prometo que vamos a seguir viviendo noches mágicas y a seguir construyendo la etapa más maravillosa de los 124 años de historia. El Real Madrid es y será el mejor club de la historia", concluyó.