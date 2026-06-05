Joaquín Anduro 05 JUN 2026 - 22:19h.

Unai Emery no se ve fuera del Aston Villa

Enrique Riquelme señala a Jürgen Klopp como el elegido por Raúl para el Real Madrid: "Un único nombre"

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A menos ya de 48 horas para que se cierren las elecciones a la presidencia del Real Madrid, una de las últimas incógnitas es quién sería el entrenador en el caso de que Enrique Riquelme consiguiese la victoria. Con José Mourinho en la candidatura de Florentino Pérez, el empresario alicantino ha confirmado a Jürgen Klopp como el elegido por Raúl González Blanco, su director deportivo, antes de entablar negociaciones como favorito por delante de otros que sonaron como Mikel Arteta o Unai Emery, que ya se autodescartó.

El de Hondarribia ha sido galardonado este viernes en la II Gala Premios Banquillo de Oro como uno de los entrenadores referentes de la pasada temporada junto a Luis Enrique Martínez, Íñigo Pérez, Pere Romeu o Álvaro López. Allí ha dado una charla ante los presentes y ha concedido una entrevista a ElDesmarque en la que se ha autodescartado para llegar al Santiago Bernabéu.

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"Me planteo solamente dónde me quieren y me quieren en el Aston Villa. Ya lo he dicho en la charla ahí dentro, que uno lo primero que tiene que sentirse agradecido donde le quieren y, sobre todo, hacer mucho porque le quieran donde está, que es donde le conocen", respondió Unai Emery ante una posible vuelta a España y fue más claro aún preguntado directamente por el Real Madrid: "Cero".

Unai Emery, uno de los nombres rumoreados junto a Enrique Riquelme

Unai Emery ha vuelto a triunfar esta temporada en una Europa League donde su dominio es incontestable con cinco títulos al sumar esta edición con el Aston Villa a las tres logradas con el Sevilla en 2014, 2015 y 2016 y la del Villarreal en 2021. El próximo año, el equipo de Birmingham regresará a la Champions League tras finalizar en una meritoria cuarta plaza en la Premier League buscando mejorar los cuartos de final de 2025 con un club que ya logró la Copa de Europa en 1982.

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Este nuevo éxito del técnico vasco le ha llevado a sonar como el hombre elegido por Enrique Riquelme para dirigir al Real Madrid en caso de convertirse en presidente blanco. En su candidatura, además de cargos para leyendas blancas como Raúl González, Iker Casillas o Fernando Hierro, el de Cox también quiso adelantar que llegarían Rodri Hernández o Erling Haaland a pesar de las negativas del entorno del noruego.