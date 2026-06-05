Jorge Morán 05 JUN 2026 - 13:51h.

El mediocentro es uno de los fichajes del candidato a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme dice la verdad: el acta notarial que demuestra su compromiso con Haaland y Rodri

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Las elecciones a la presidencia del Real Madrid están dejando todo tipo de nombres alrededor de la plantilla. Mientras Florentino Pérez apuesta por Mourinho, Dumfries, Konaté y un fichaje de 150 millones, Enrique Riquelme apuesta por Erling Haaland y Rodrigo Hernández, en un intento de españolizar al vestuario. Aunque viendo las últimas declaraciones del mediocentro, esto podría ser más difícil de lo que parece.

El Balón de Oro será el capitán de la Selección Española en el Mundial 2026 y antes de marchar a Estados Unidos, Rodri atendió a ‘Revelado’, programa de DAZN. Preguntado por su etapa de joven, el español habló del colegio, de su paso por Villarreal o de su sueño. Una entrevista en la que ha dejado un titular que podría no gustar nada a Riquelme.

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El sueño atlético de Rodrigo Hernández

"El salto al Atlético me permitió estar en el escaparate europeo, jugar Champions. Aprendí muchísimo de Simeone. Me contagió muchas cosas positivas que quizá yo no tenía tanto. Siempre hablo de ese gen competitivo que te transmitía. Esa parte sin balón, la agresividad, tácticamente. Simeone entendió muy bien cuáles eran mis virtudes y mis defectos y supo explotar muy bien y mejorar los defectos que tenía", comenzó diciendo al ser preguntado por el técnico español.

Y fue justo en ese momento, cuando Rodri soltó la bomba. "Un paso que significó mucho. Por el crecimiento y porque para mí mi sueño de niño era jugar en el Atlético de Madrid. No se pudo dar, lo alcancé en el Villarreal y luego volví. Fue muy ilusionante y lo recuerdo con mucho cariño", dijo el que puede ser futuro futbolista del Real Madrid.

Unas declaraciones que, aunque tienen el matiz de que se refiere a su juventud, podrían ser un duro golpe en la campaña de Riquelme, quién tiene a Rodri como uno de los referentes del futuro. Además, esto tampoco sentará nada bien entre los rojiblancos, que verían como un canterano cambia de bando dentro de la capital.