Jorge Morán 05 JUN 2026 - 09:52h.

El presidente pagará 150 millones por una estrella mundial

Quién puede ser el fichaje estrella de 150 millones que promete Florentino Pérez para el Real Madrid

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Se viene un verano histórico en el Real Madrid. Las elecciones a la presidencia han provocado un duelo por ver quién se hace con el fichaje más importante del mercado y parece que ambos están dispuestos a tirar la casa por la ventana. Mientras Enrique Riquelme promete el nombre de jugadores como Rodri o Erling Haaland, Florentino Pérez anunció en Horizonte una importante oferta por una estrella internacional.

"El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos", comentó Florentino Pérez a Iker Jiménez en Mediaset, asegurando que este no vendría de la Premier League.

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La tercera oferta más alta de la historia

Quitando los jugadores de la liga inglesa, las opciones más destacadas están en el PSG. Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué o Kvaratskhelia podrían ser algunos de los candidatos en convertirse en el tercer fichaje más caro de la historia.

Superar la cifra de 150 millones de euros es algo que tan sólo se ha visto dos veces en la historia. La primera fue con Neymar, con el PSG gastándose 222 millones para fichar al brasileño que en ese momento militaba en el Barcelona. Una oferta que nunca nadie ha logrado rebasar y que sitúa al 10 de la Canarinha como el fichaje más importante nunca antes visto.

En el segundo escalón, el PSG vuelve a aparecer como protagonista. Y esta vez, con un jugador que ahora milita en el Real Madrid. El club parisino pagó 180 millones de euros al Mónaco para hacerse con los servicios de un Kylian Mbappé que años después llegó 'gratis', en cuarto al fichaje se refiere, al conjunto blanco.

En el caso de que Florentino Pérez pague 150 millones por su futura estrella, el jugador se convertiría en el tercero más caro de la historia, justo por detrás de Neymar y Mbappé. Tras él, completan el top 5 Ousmane Dembélé (al Barcelona por 148 millones), Alexander Isak (145 millones del Liverpool) y Philippe Coutinho (135 millones pagó el Barça).

Florentino Pérez y el fichaje más caro en el Real Madrid

En cuanto al Real Madrid se refiere, nunca un presidente había llegado a pagar 150 millones de euros por un futbolista. Entre los fichajes más caros de la historia del club blanco podemos encontrarnos a Tchouameni, en quinta posición, por 80 millones.

Justo por delante estaría Cristiano Ronaldo, quién en su momento fue el fichaje más caro de la historia por 94 millones. Una cifra que superó años después Gareth Bale, gastándose el Real Madrid unos 100 millones. Pero ha sido en los últimos años cuando el club blanco ha tirado la casa por la ventana, con los fichajes de Eden Hazard (cerca de los 121 millones) y Jude Bellingham (127 millones).