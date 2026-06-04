Florentino anuncia a Dumfries y confirma otro fichaje de 150 millones en 'Horizonte' junto a Iker Jiménez

Fran Duarte Madrid, 04 JUN 2026 - 23:18h.

Florentino Pérez ha confirmado el fichaje estrella de su candidatura en el programa Horizonte de Iker Jiménez

Puedes ver el programa completo de Horizonte con Florentino Pérez en Mediaset Infinity

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A escasos días de que terminen las elecciones para la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez ha acudido a Mediaset al plató de Horizonte con Iker Jiménez para continuar su campaña. El actual presidente del club ha dado más detalles de su planificación deportiva, valorando la llegada de José Mourinho tras su anuncio y la oficialidad por parte del Benfica. El presentador de Mediaset aseguró durante estos días que tenía muchas ganas de entrevistar al presidente y para su fortuna ha anunciado a uno de los fichajes bomba que acompañarán a Florentino si consigue ser reelegido como presidente.

Además de los conocidos y confirmados (Mourinho y Konaté), en el programa de Mediaset ha confirmado el fichaje de Denzel Dumfries y, por si fuera poco, ha anunciado que si sale presidente va a hacer una oferta por un jugador de un equipo de la Champions League y que sería el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.

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El fichaje bomba que prepara Florentino Pérez

"Vamos a tener fichajes en otros muchos sitios. El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos". Acto seguido, tras la pregunta de Iker Jiménez, ha confirmado que no se trata de Olise ni Harry Kane, otros de los jugadores que han encandilado a al madridismo, y que tampoco juega en la Premier League, lo que descarta a Erling Haaland. Por más que lo ha intentado Iker Jiménez, el actual presidente no se ha mojado con un nombre.

Las pistas, descartando a los ya mencionados, podrían apuntar a Vitinha o Joao Neves. Dos jugadores a los que ya han relacionado con Florentino Pérez y que podrían convertirse en el fichaje más caro de la historia del club.