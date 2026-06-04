El Benfica hace oficial la salida de José Mourinho por 15 millones si Florentino Pérez gana las elecciones

Fran Duarte Madrid, 04 JUN 2026 - 17:59h.

El club lisboeta ha emitido un comunicado en el que confirma la salida de Mourinho en caso de que Florentino Pérez vuelva a ser reelegido presidente del Real Madrid

¿Qué se espera de los fichajes con José Mourinho? Así fueron los de su primera etapa en el Real Madrid

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El Benfica SAD ha hecho un comunicado donde confirma la salida de su actual entrenador, José Mourinho, si Florentino Pérez acaba ganando las elecciones a la presidencia del Real Madrid este domingo. El club lo ha confirmado con el siguiente comunicado:

“El Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que la candidatura del Presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid CF ha manifestado la firme intención de contratar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix en caso de ganar las elecciones a la presidencia de dicho club, programadas para el 7 de junio de 2026. De verificarse tal escenario, la contratación se realizará por el valor de €15.000.000, correspondientes a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo en vigor.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 4 de junio de 2026”

Algo que el propio Florentino Pérez confirmó a través de un anuncio justo mientras su rival en las elecciones, Enrique Riquelme, confirmaba que su fichaje estrella iba a ser Haaland. A pesar de los rumores que llegaban desde Portugal sobre el desmentido de José Mourinho con ese ya icónico vídeo en el que sale con la camiseta del Real Madrid y emitiendo un breve "sí". Ahora toca esperar al domingo 7 de junio, fecha en el que los socios del club se acercarán a la Ciudad Deportiva en Valdebebas para votar por uno de los dos candidatos a la presidencia. Aún quedan varios días hasta que termine la campaña aunque parece que el de Mou y Haaland no serán los únicos nombres que saldrán a la palestra. En caso de que Florentino salga victorioso, algo que parece totalmente cantado, el nuevo entrenador del Real Madrid será José Mourinho, previo pago de su cláusula liberatoria del Benfica estipulada en 15 millones de euros.