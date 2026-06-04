Javi Rayo 04 JUN 2026 - 08:57h.

En una entrevista en AS, Florentino Pérez explica más detalles de su proyecto deportivo

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Tras anunciar a José Mourinho como entrenador y con la alta probabilidad de que Vitinha sea el gran futbolista que cierre su proyecto, Florentino Pérez sigue dando más detalles de su planificación deportiva para atraer el voto de los socios madridistas. En una entrevista con José Félix Díaz en el diario AS, Florentino Pérez ha asegurado que Konaté será su primer fichaje y que hará refuerzos en todas las líneas del campo.

Florentino Pérez promete más refuerzos

Tras confirmar a Moourinho y Konaté como sus dos primeros fichajes y con varios nombres sobrevolando el Santiago Bernabéu, Florentino Pérez ha prometido que "traerá a los mejores" si consigue revalidar la presidencia del Real Madrid. "Ya me conocen. Mientras yo siga siendo presidente, aquí van a jugar los mejores jugadores del mundo. Y para la próxima temporada vamos a reforzar al equipo con grandes jugadores en todas las líneas. Estamos trabajando en todas estas incorporaciones. Le puedo asegurar ya que si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, uno de los grandes defensas del mundo como es Konaté y no será el único de los grandes defensas que van a llegar. Vendrán más. Seguro. Todos los que me conocen saben que los grandes jugadores quieren jugar en el Real Madrid y yo también. Y saben que yo lo hago realidad", comenta Florentino Pérez en el diario AS.

Otro de los nombres que suenan con fuerza es el de Nico Paz. El internacional con Argentina ha cuajado una gran temporada en el Como de Fábregas y el Real Madrid tiene en su mano traerlo de vuelta por un precio más que asequible. Con respecto a esta operación, Florentino Pérez asegura que dejará la decisión en manos de José Mourinho, quien será su nuevo entrenador: "Nico Paz es uno de esos grandes jugadores que se han formado en nuestra cantera y que hoy es uno de los futbolistas por el que pelean grandes clubes europeos. Tenemos, como saben, la posibilidad de incorporarlo este año. Lo decidiremos con el entrenador y con el cuerpo técnico.