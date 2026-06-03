Lucas Gatti 03 JUN 2026 - 21:06h.

El argentino, de vacaciones con un futuro incierto: "Está todo bien y seguirá siendo parte del club"

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River Plate se activa en el mercado de fichajes. En ese marco, ya sumó su primer refuerzo: Nicolás Otamendi, marcador central con pasado en el Valencia y campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022. Hoy, integra la lista de 26 convocados para Estados Unidos, México y Canadá. En las últimas horas, surgió el rumor sobre un posible regreso de Franco Mastantuono al Millonario tras un año en el Real Madrid, que terminó siendo un balance flojo para el argentino.

Según pudo saber ElDesmarque, el Madrid no le notificó en ningún momento a Mastantuono que no estará en el club en la próxima temporada. “Salvo que el Real Madrid informe todo lo contrario, que Franco no continuará y saque un comunicado, por el momento está todo bien y seguirá siendo parte del club español”, cuentan desde el entorno del mediocampista argentino.

El jugador, de 18 años, tiene un mes de vacaciones, días otorgados por la casa blanca. “Salvo que aparezca el comunicado, durante este mes van a aparecer cosas que no son ciertas. Nadie le dijo a él que tiene que buscarse club. Hasta que desde el club no le digan que tiene que buscar algo, él seguirá jugando en el Madrid”, asegura la misma fuente.

Franco Mastantuono, un año difícil en el Real Madrid

El talentoso zurdo se fue de vacaciones tras la temporada con el Real Madrid. No integra la lista de 26 argentinos que disputarán el Mundial 2026, ni tampoco le pidieron desde el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni que se mantenga atento a algún llamado. “No lo llamaron”, afirman desde su entorno. Por ahora, Mastantuono está fuera del Mundial, aunque integra la prelista de 55 elegidos y podría ser llamado en cualquier momento para regresar a la Internacional Argentina.

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Desde el club argentino ven inviable la posibilidad de un posible regreso de Mastantuono, porque la lógica marca que la casa blanca, en caso de cederlo a préstamo, lo haría a otro club europeo, aprovechando que tiene ciudadanía europea. En River ven viable un préstamo de Franco, siendo la única manera de poder tener nuevamente al talentoso zurdo.

El jugador quiere pelear por un lugar en el Madrid, entendiendo que el futuro del club es verdaderamente incierto por las elecciones que tendrán lugar el próximo 7 de junio, que dependiendo de si renueva la confianza Florentino Pérez o da el paso adelante Enrique Riquelme, también será diferente el nombre del entrenador que se hará cargo del primer equipo.

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En junio 2025, el equipo millonario comunicó oficialmente la venta del jugador al club blancp “El monto total de la operación fue de 63,2 millones de euros, equivalentes a 72,6 millones USD, constituyéndose como la mayor transferencia en la historia del fútbol argentino. River Plate percibirá 45 millones de euros netos (51,7 millones USD)“.

Desde su llegada, Mastantuono acumula 24 partidos, con tres goles y dio una asistencia en el cuadro merengue, sumando todas las competiciones. A lo largo de la temporada, el mediocampista argentino acumuló un total de 1.170 minutos en cancha y utiliza el dorsal número 30.