Enrique Riquelme anuncia a Fernando Hierro como director de La Fábrica

Jorge Morán 03 JUN 2026 - 14:37h.

Recupera a una segunda leyenda para su Real Madrid

Infantino muestra su apoyo público a Florentino Pérez: "Bajo tu liderazgo, el futuro será más prometedor"

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Faltan sólo unos días para las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Y aunque muchos se centran en los nombres que suenan como refuerzos o para el banquillo del Bernabéu, Enrique Riquelme comienza a recuperar viejas leyendas del madridismo. Si hace unos días anunció a Raúl González Blanco como director deportivo, el siguiente ha sido Fernando Hierro.

"Necesitamos volver a esos valores, a ese madridismo, a ese ADN. Una leyenda acompañado de grandes profesionales, alguien que ha jugado 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces. No hay nadie que conozca mejor la casa blanca. Es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo. Es la persona correcta", dijo el candidato sobre el ex delantero el club blanco.

Hierro podría volver al Real Madrid como director de La Fábrica

En su afán de españolizar el Real Madrid y de recuperar a viejas glorias, el último nombre ha sido el de Fernando Hierro. El que fuera capitán y leyenda del club, regresará a Valdebebas para encargarse de la dirección de los jóvenes talentos del futuro.

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"La Fábrica necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo. Fernando Hierro se incorpora como Director de La Fábrica para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo. Seguimos recuperando la identidad que hizo grande al Real Madrid. Y seguimos construyendo el Madrid del futuro", dice la publicación de 'LegadoyFuturo'.

El proyecto de Enrique Riquelme en el Real Madrid

La idea del rival de Florentino Pérez en el Real Madrid es la recuperar los 'valores' que se han perdido en la Casa Blanca. "Necesita talento, es un proyecto que puedes ofrecer a profesionales que vengan a un plan de largo plazo", dice en un vídeo.

"Los títulos, los ganando, los que juegan, los que sudan, que al final te hacen ser campeón de Liga, campeón de Champions, campeón de la Copa del Rey. Queremos fomentar los valores de lo que siempre ha sido el Real Madrid", apunta.