Los aficionados de la Albiceleste aún no asumen el baño de España y disparan las teorías conspiranoicas

Polémica con Rosalía en Argentina tras la final del Mundial: piden cancelar sus conciertos

Compartir







Tres días después de que España se proclamara campeona del mundo en Nueva Jersey, en Argentina siguen sin asumirlo. La selección de Luis de la Fuente pasó por encima de un combinado Albiceleste que no realizó ni un solo disparo a puerta y que fue incapaz de acercarse a la portería de Unai Simón hasta el descuento de la prórroga. El caso es que miles de aficionados siguen difundiendo teorías conspiratorias y dando la espalda a la dura realidad futbolística de la final del Mundial 2026, al igual que hicieron sus futbolistas en la entrega de medallas, hasta el punto de que incluso están recogiendo firmas para que se repita.

Ha sido una aficionada argentina quien ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a través de la famosa plataforma change.org para solicitar la repetición del partido. La petición pone en duda la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić y reclama a la FIFA que revise las decisiones que tomó durante todo el encuentro, sin especificar a qué decisiones se refieren exactamente.

PUEDE INTERESARTE Trump quiere colocar a Infantino como líder de la ONU

El caso es que esa petición va camino de las 65.000 firmas. Y en la descripción de la misma, siguen dando la espalda a la dura realidad y aseguran que la final "fue empañada por la actuación polémica y corrupta del árbitro, quien, según pruebas de video, fue comprado para influenciar el resultado del partido".

En Argentina aún no asumen el baño de España

En esa misma descripción hablan de "decisiones arbitrales amañadas" que "favorecieron a un equipo sobre otro alterando el curso natural del partido". Hablan de "justicia para Argentina" y "para el futuro del fútbol mundial", solicitan a la FIFA revisar "estos incidentes con seriedad y trasparencia" y piden "que ingrese un árbitro imparcial y justo para que el resultado refleje verdaderamente el mérito de los equipos participantes".

Esta recogida no es más que una muestra más de que en Argentina, tres días después, siguen sin asimilar la realidad futbolística. La hinchada se ha inventado durante las últimas horas un sinfín de historias para dar la espalda al resultado e intentar agarrase a algo. Señalan al árbitro, que lejos de favorecer a España se mostró extremadamente permisivo con las continuas faltas argentinas, agresiones incluidas. Señalan a la FIFA, a quien obviaron en eliminatorias anteriores cuando algunas decisiones arbitrales sí que les favorecieron. Y piden "justicia", como si su selección hubiera hecho algún mérito no ya solo para ganar una final en la que no dispararon a puerta, sino ni siquiera para empatarla.