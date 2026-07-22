La postura de Aymeric Laporte ante al interés del Barça en su fichaje

Celia Pérez 22 JUL 2026 - 18:51h.

El central interesa a la dirección deportiva culé

Los tres señalados para salir que el Barcelona quiere sacar cuanto antes: ya son un problema

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Recién proclamado campeón del Mundo con España, Aymeric Laporte afronta unos días de vacaciones antes de unirse al Athletic Club. El central ha firmado un gran torneo que ha provocado que su nombre se convierta en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes, despertando el interés del FC Barcelona en él para reforzar la defensa de Hansi Flick. Un verano más, el club culé vuelve a la carga por un futbolista rojiblanco y a pesar de que parece difícil que vaya a cambiar de aires, desde la Ciudad Condal se hacen eco de los movimientos, y que en su momento ya pasó con con Nico Williams.

Su gran rendimiento en el eje de la defensa junto a Pau Cubarsí le han llevado a ser uno de los nombres que bajara la dirección deportiva culé. De hecho, según adelantaba el diario Sport estos días, el club ya habría dado el primer paso y habría contactado con el entorno del jugador para tratar de tener una conversación con él. Incluso sitúo la operación en los 15 millones de euros que se figuran en su cláusula de rescisión.

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Pues bien, este miércoles, Mundo Deportivo señala que Laporte ya conoce el interés del Barça, pero que en todo momento ha indicado se remita al Athletic Club. El jugador entiende que con quien deben hablar es con Mikel González si quieren tratar de conseguir su fichaje. Algo que se antoja bastante complicado teniendo en cuenta que el Athletic no está quiere desprenderse del central.

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El club bilbaíno hizo un gran esfuerzo para conseguir el regreso a casa del internacional español el año pasado y no está dispuesto a escuchar ofertas por él. Con contrato hasta junio de 2028, Edin Terzic le considera todo un fijo en el once y no aprobará la operación.