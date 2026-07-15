Pablo Sánchez 15 JUL 2026 - 18:13h.

El siguiente en la rampa de salida del Athletic: la opción del PAOK se cae y entra en escena el Mallorca

Tiene contrato con los rojiblancos hasta 2028

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La selección española, al completo, está protagonizando un Mundial sensacional. Un partido separa a España de convertirse en campeona del mundo. Desde que comenzara el campeonato, al vestuario de Luis de la Fente ha llegado mucho ruído relacionado con el mercado de fichajes. Sirven de ejemplo las salidas de Marc Cucurella al Real Madrid o de Víctor Muñoz al Liverpool. En las últimas horas también se habla mucho de Aymeric Laporte.

El central, pieza indispensable en el Athletic, está cuajando un torneo sobresaliente y su nombre vuelve a vincularse a antiguos pretendientes. En este caso, el Barcelona. Según informa Mundo Deportivo, el central ha vuelto a ser ofrecido al conjunto blaugrana, aunque las opciones de que esta operación avance por cualquier vía son ínfimas.

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Laporte ya estuvo en el radar del Barcelona hace un tiempo, aunque finalmente puso rumbo al Manchester City. Ahora, tras su regreso a España y atendiendo a su gran nivel de forma, el equipo de Hansi Flick lo tiene de nuevo en su agenda. Sin embargo, una serie de obstáculos convierten casi en imposible esta posibilidad.

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Las trabas entre el Athletic y el Barcelona por Laporte

Como decíamos, por el camino existen una serie de obstáculos que prácticamente descartan el fichaje de Laporte por el Barcelona. Por un lado, el zaguero tiene contrato con los rojiblancos hasta 2028 y ninguna de las partes está por la labor de que eso cambie. Aymeric, además, es una pieza indispensable en el equipo y también lo será bajo las directrices de Edin Terzic.

La relación entre ambos clubes tampoco es la mejor, deteriorada entre otras cosas por todo los problemas surgidos a raíz del futuro de Nico Williams el verano pasado. Todo ello convierte en casi una quimera que Laporte pueda recalar este verano en el Camp Nou y dejar de lado otra ilusionante temporada como athleticzale.