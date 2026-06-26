Celia Pérez 26 JUN 2026 - 11:18h.

El central da su opinión tras haber hablado con el alemán

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El nuevo proyecto del Athletic Club con Edin Terzic ya al mando cuenta las horas para echar a rodar. El equipo comenzará arrancará dentro de un par de semanas en un verano donde se espera que tome bastantes decisiones dentro de la plantilla. Con la dirección deportiva en pleno funcionamiento, el técnico alemán no le quita un ojo a lo que pasa en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y al rendimiento de sus hombres. Así lo ha contado Aymeric Laporte, que desvela que ha hablado con él y sus primeras impresiones.

"Sí, hablo a menudo con él", comenzó reconociendo en una entrevista en El Correo, para añadir un poco más adelante algunos detalles de las conversaciones con el alemán. "Bueno, pues que va a estar viendo los partidos del Mundial, que ha visto los dos primeros y que la temporada que viene quiere hacer un equipo fuerte, que quiere competir al máximo nivel. Lo típico y lo normal de todos los entrenadores nuevos que quieren comerse el mundo. Es su caso. Tiene muchas ganas y mucha ambición y por eso está en contacto con todos nosotros", desveló.

Preguntado más en concreto sobre su impresión tras haber mantenido las primeras conversaciones con Terzic, el central reconoce que ha sido bastante buena. "Muy buena. No le conocía y es muy cercano. Ya ves, hablamos mucho y no nos conocemos casi de nada. O sea que muy bien", añadió Laporte.

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En estos momentos, Laporte se encuentra concentrado con la selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá siendo clave en los esquemas de un Luis de la Fuente del que reconoce su importancia para regresar a España. "Después de dos años en Arabia viniendo casi siempre a la selección y teniendo algo menos de protagonismo al final de temporada tuvimos nuestra llamada de decir 'oye, que a lo mejor se puede enquistar ese seguimiento en la selección'. Tomé esa decisión y encantado de estar en Athletic porque mi idea era volver en algún momento", desveló de aquella conversación con el seleccionador riojano.