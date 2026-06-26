La fórmula para que el Dépor pueda afrontar el fichaje de Julen Agirrezabala

Celia Pérez 26 JUN 2026 - 09:31h.

El meta es el candidato preferido para la portería herculina

Julen Agirrezabala se une a los pretendidos de Fernando Soriano para la portería del Dépor

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Como es habitual en el mercado de fichajes, los equipos se cruzan en el destino de un mismo jugador. En esta ocasión, no es porque los dos deseen al mismo, sino por tratar de llegar a un acuerdo con su futuro. Es el caso de Julen Agirrezabala, al que el Dépor lo ha marcado como el gran favorito para reforzar la meta herculina en su vuelta a Primera división. Fernando Soriano busca un portero de nivel que eleve la competencia entre Álvaro Ferllo y Germán Parreño, y ahí el meta de Errenteria es el principal nombre que está sobre la mesa.

Eso sí, no será una negociación fácil por los intereses de uno y otro club. Según cuenta el diario AS, al Dépor le gustaría conseguir al guardameta en propiedad, pero las cifras que puede alcanzar el traspaso están muy lejos de la realidad de las arcas herculinas. Teniendo en cuenta los 12 millones de euros que constaba opción de compra al Valencia, la cifra ya supera con creces las pretensiones herculinas.

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Por ello, el plan pasar por abaratar la operación incluyendo una opción de recompra por parte del Athletic y un alto porcentaje de una futura venta. En todo ello hay que tener en cuenta también el alto salario con el que tendría que contar Julen en la plantilla herculina, que estaría por encima del millón de euros.

A sus 25 años aún le queda un año más de contrato con el Athletic, con opción de que sean dos más por una opción unilateral de su contrato. Ezin Terzic cuenta con cuatro porteros en nómina y solo se quedarán tres, por lo que una salida de Julen no descuadra los planes del Athletic Club, que además cuenta con Unai Simón, Álex Padilla y Mikel Santos, el portero del filial ascenderá este verano al primer equipo.