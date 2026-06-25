El Oviedo amplía el casting del delantero con un fichaje de proyecto: hay dos alternativas

Ángel Cotán 25 JUN 2026 - 17:13h.

Julián Calero demanda un nueve y la dirección deportivo plantea un perfil concreto

El Oviedo calienta el fichaje de Zakaria Eddahchouri: el efecto dominó del Deportivo

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El Real Oviedo enfría su particular mercado de fichajes tras oficializar los movimientos que encauzó durante el tramo final del pasado curso. Aprovechando su situación liguera, la dirección deportiva carbayona movió ficha rápido para adelantarse a sus rivales, aunque ahora ya no disfruta de esa ventaja y tiene que entrar en las habituales pujas veraniegas. El club azul pone el foco ahora en la búsqueda del delantero centro y hay varios nombres sobre la mesa.

Con el adiós confirmado de Fede Viñas, el Oviedo de Julián Calero demanda un nuevo cromo que asuma la responsabilidad del gol en LALIGA Hypermotion. Precisamente el puesto del nueve es el más difícil de reforzar, pues suele demandar las mayores inversiones económicas. Por esta razón, la entidad asturiana busca un perfil concreto al que pueda sacarle rentabilidad.

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El Oviedo amplía el casting del delantero con un fichaje de proyecto

Según avanza La Nueva España, la dirección deportiva azul busca en este mercado un delantero de perfil joven y que se pueda revalorizar en el futuro. El tradicional comprar barato para vender caro como señal de crecimiento económico, pero también deportivo. En estos parámetros encaja a la perfección el nombre de Ousmane Camara.

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El delantero del CD Castellón, según la citada fuente, es el opción prioritaria del Real Oviedo para la delantera. Por el momento, el club azul se mantiene en la carrera por el fichaje de este ariete de 24 años, pero debe acordar las condiciones del traspaso con su club.

De manera paralela, el club carbayón maneja dos alternativas al futbolista guineano. En el Athletic Club gusta mucho Urko Izeta, joven atacante que no entra en los planes de Edin Terzic y que podría salir a bajo coste este verano. La otra alternativa la encarna Zakaria Eddahchouri, aunque su continuidad no se descarta en el Deportivo.