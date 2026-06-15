El Oviedo quiere pescar entre los secundarios de José Bordalás: fichaje con aristas y una baza

Ángel Cotán 15 JUN 2026 - 22:35h.

La renovación del entrenador del Getafe puede facilitar la operación

Julián Calero aprieta nada más llegar a los dirigentes del Oviedo: "Será competitivo"

Compartir







El Real Oviedo dio un paso de gigante la pasada semana en lo que respecta a la planificación. Con Julián Calero ya oficializado como nuevo entrenador, el club azul pone el foco en el mercado de fichajes con varios objetivos en agenda. Además de estar atento a los jugadores que destacaron en la pasada LALIGA Hypermotion, Agustín Lleida y su equipo de trabajo también quiere pescar en la élite nacional.

El equipo carbayón trabaja en una plantilla que se asiente en la zona alta de la tabla el próximo curso y luche por el ascenso directo. Para ello es imprescindible confeccionar un grupo en el que convivan jóvenes con hambre y jugadores con experiencia en el fútbol nacional.

PUEDE INTERESARTE Mikel González repite la fórmula y el Athletic avanza en dos salidas a un mismo destino

En esta segunda premisa entra de lleno el último objetivo del Oviedo para reforzar el centro del campo. Una opción que llegaría desde el Getafe CF y que está entre los futbolistas que gozan de un rol secundario bajo las órdenes de José Bordalás.

El Oviedo quiere pescar entre los secundarios de José Bordalás

El periodista Míguel Fernandi, de la Radio del Principado de Asturias (RPA), avanza el interés del equipo azul en el fichaje de Javi Muñoz. A sus 31 años, el centrocampista de Parla ha vivido un curso con escaso protagonismo bajo las órdenes de José Bordalás, técnico recién renovado. Tras acumular varias cesiones a lo largo de su larga trayectoria, una de ellas en el propio Real Oviedo, el jugador azulón podría salir este verano.

Con contrato hasta junio de 2028 en Getafe, Javi Muñoz protagoniza una operación nada sencilla y que apunta a demorarse en el tiempo. Bordalás no regalará al jugador pese a su escasa cuota de minutos sobre el terreno de juego, aunque el Oviedo jugará su baza por este fichaje. La continuidad del técnico azulón motiva al mediocentro a buscar un lugar en el que disfrute de continuidad. El Carlos Tartiere, estadio que ya conoce, puede ofrecérselo.